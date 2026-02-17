Πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη Νάπολη κατέστρεψε ολοσχερώς το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα. Η φωτιά εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε γύρω στις 6:00 το πρωί, τοπική ώρα, προκαλώντας την κατάρρευση της στέγης του θεάτρου.
Οι αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση όλων των γύρω πολυκατοικιών για προληπτικούς λόγους. Τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής, προκειμένου να θέσουν πλήρως υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτίρια.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.
🔴 Un incendio è divampato nella notte nel quartiere Chiaia a Napoli e ha coinvolto la cupola del teatro Sannazaro, uno storico edificio inaugurato a metà dell’Ottocento pic.twitter.com/nUpVZgchNa
— FonteUfficiale (@FonteUfficiale) February 17, 2026
