Η Uber ανακοίνωσε μια σημαντική επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών παράδοσης φαγητού (food delivery), εισερχόμενη φέτος σε επτά νέες χώρες. Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για αύξηση της δραστηριότητας εκτός των παραδοσιακών υπηρεσιών μετακίνησης και ενίσχυση των συνολικών εσόδων της εταιρείας στην ήπειρο.

Η εταιρεία διευρύνει τη δραστηριότητα του Uber Eats σε περιοχές όπου μέχρι σήμερα δεν ήταν παρούσα, φέρνοντας την πλατφόρμα παράδοσης φαγητού σε νέους χρήστες και καταστήματα. Είναι μια κίνηση που εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να διαφοροποιήσει τα έσοδά της και να αξιοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών για online παραγγελίες φαγητού – μια αγορά που παραμένει ιδιαίτερα δυναμική στην Ευρώπη.

Η επέκταση αυτή υποστηρίζει δύο βασικούς στόχους της Uber στην Ευρώπη:

• Την αύξηση του μεριδίου στην αγορά συστημάτων παράδοσης φαγητού μιας και ο ανταγωνισμός (DoorDash, Deliveroo, Just Eat/Takeaway) είναι ιδιαίτερα έντονος.

• Τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, ειδικά σε χώρες με υψηλή διείσδυση digital υπηρεσιών αλλά και αυξανόμενη ζήτηση για convenience υγειονομικών υπηρεσιών.

Τι αλλάζει για τους χρήστες και τα καταστήματα; Με την είσοδο στις νέες αγορές:

• Οι χρήστες θα μπορούν να παραγγέλνουν φαγητό από τοπικά εστιατόρια μέσω της εφαρμογής Uber Eats, με πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών και δυναμικά εργαλεία παρακολούθησης παραγγελίας.

• Τα εστιατόρια και οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο κανάλι πωλήσεων με δυνατότητα ψηφιακής προβολής και αύξησης πελατών.

• Προβλέπεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για διανομείς σε κάθε νέα αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης πληροφορίας ότι η Uber σχεδιάζει την είσοδό της σε επιπλέον αγορές όπως Αυστρία, Δανία, Φινλανδία και Νορβηγία και στον τομέα των μετακινήσεων. Μαζί με την τωρινή επέκταση στον χώρο του food delivery, η εταιρεία φιλοδοξεί να ενισχύσει τις συνολικές της δραστηριότητες στην ήπειρο και να κατοχυρώσει θέση σε ολοένα και περισσότερες κατηγορίες ψηφιακών υπηρεσιών.

Η είσοδος της Uber σε επτά νέες αγορές παράδοσης φαγητού σηματοδοτεί έναν ακόμα γύρο ολοένα αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας στον κλάδο. Οι τοπικοί και διεθνείς παίκτες στον χώρο της on-demand παράδοσης φαγητού θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες πιέσεις, ενώ οι καταναλωτές αναμένεται να επωφεληθούν από μεγαλύτερη επιλογή, ειδικές προσφορές και βελτιωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, η επέκταση αυτή ενισχύει τη συνολική εικόνα της Ευρώπης ως μια αγορά όπου οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι πλατφόρμες συνεχίζουν να εξελίσσονται και να διευρύνονται.

Εν ολίγοις, η Uber δείχνει ότι δεν μένει σταθερή στις παραδοσιακές της ρίζες· επενδύει στην εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών, δημιουργώντας ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης και παράδοσης που απευθύνονται σε όλο και περισσότερους Ευρωπαίους χρήστες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Uber, η είσοδος στις σκανδιναβικές και κεντροευρωπαϊκές αγορές δεν θα περιοριστεί μόνο στις κλασικές υπηρεσίες μετακίνησης, αλλά θα προσαρμοστεί στις τοπικές ιδιαιτερότητες, τόσο σε ρυθμιστικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

Πρόκειται για χώρες με αυστηρό πλαίσιο κανόνων στις μεταφορές και υψηλές απαιτήσεις σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων, περιβαλλοντικών προτύπων και ψηφιακής διαφάνειας, στοιχεία που καθιστούν την επέκταση απαιτητική αλλά και στρατηγικά σημαντική.

Η Βόρεια Ευρώπη θεωρείται από την Uber αγορά υψηλής αξίας, καθώς χαρακτηρίζεται από μεγάλη διείσδυση ψηφιακών υπηρεσιών, αυξημένη αγοραστική δύναμη και έντονη στροφή προς εναλλακτικές μορφές μετακίνησης. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική των ηλεκτρικών οχημάτων και των «πράσινων» μεταφορών, τομείς στους οποίους οι συγκεκριμένες χώρες πρωτοστατούν.

Η επέκταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Uber επιχειρεί να διαφοροποιήσει περαιτέρω τα έσοδά της και να μειώσει την εξάρτηση από ώριμες αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ευρώπη, παρά τις ρυθμιστικές προκλήσεις, παραμένει κομβικός πυλώνας για την ανάπτυξη της πλατφόρμας, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι αστικές μετακινήσεις επαναπροσδιορίζονται μετά την πανδημία.

Στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι, εφόσον το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, η Uber θα μπορέσει όχι μόνο να αυξήσει σημαντικά τον όγκο των κρατήσεών της, αλλά και να ενισχύσει τη θέση της ως βασικού παίκτη στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα μεταφορών και ψηφιακών υπηρεσιών. Το στοίχημα, ωστόσο, παραμένει διπλό: ανάπτυξη με ταχύτητα, αλλά και συμμόρφωση με ένα από τα πιο απαιτητικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα παγκοσμίως.