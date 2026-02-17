Ο…διακόπτης γυρίζει σιγά-σιγά στον Άρη και το επερχόμενο ματς κόντρα στην Κηφισιά μπαίνει όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα της ομάδας.

Το δυσάρεστο για τον Μανόλο Χιμένεθ ότι αυτό γίνεται και σήμερα με τα ίδια προβλήματα που ξεκίνησε η εβδομάδα. Αυτά των Μορόν, Γαλανόπουλου και Μισοευί.

Ο Ανδαλουσιανός επιθετικός παραμένει εκτός προπονήσεων για δεύτερη σερί εβδομάδα και οι επόμενες δύο προπονήσεις είναι αρκετά κρίσιμες για την παρουσία του ή όχι στο ματς της Κυριακής.

Ο Γαλανόπουλος ακολούθησε ατομικό για ακόμη μία μέρα και πολύ δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με την Κηφισιά, διογκώνοντας το πρόβλημα που υπάρχει στη μεσαία γραμμή εξαιτίας και της απουσίας του τιμωρημένου Χόνγκλα.

Βέβαια πέρα από τα αγωνιστικά προβλήματα, το μεγαλύτερο που καλείται να διαχειριστεί ο Χιμένεθ είναι αυτό του κλίματος που έχει διαμορφωθεί μετά τη νέα απώλεια βαθμών στο Βόλο. Ένα κλίμα που… πιάνει πλέον και τον ίδιο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, λειτουργώντας υπό πολύ μεγαλύτερη πίεση από άλλες φορές τη φετινή σεζόν.