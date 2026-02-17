Η Θέλτα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Πέμπτη (19/2) για τη νοκ άουτ φάση του UEFA Europa League, αλλά τα ισπανικά μέσα τονίζουν ότι η αποστολή της θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Η Diario Sport αποθέωσε την έδρα του ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντάς την «απόρθητο κάστρο» για οποιονδήποτε αντίπαλο. Ο Δικέφαλος παραμένει αήττητος στην Τούμπα από τις 20 Φεβρουαρίου 2025, μετρώντας 22 αγώνες χωρίς ήττα (17 νίκες, 5 ισοπαλίες).

Το δημοσίευμα επισημαίνει την άριστη αμυντική λειτουργία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου και την αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες, ενώ η εκρηκτική ατμόσφαιρα των φιλάθλων προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.