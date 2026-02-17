Πριν από δύο χρόνια, όταν ο κόουτς του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να χάνει το κύπελλο στην Κρήτη από τον «αιώνιο» αντίπαλό του, είχε πει ότι: «Κανείς δεν θα θυμάται αυτό το κύπελλο εάν στο τέλος της σεζόν έχουμε πάρει την Ευρωλίγκα».

Το είπε και το έκανε, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα εκτός από το ευρωπαϊκό και κάπως έτσι, πράγματι εκείνο το κύπελλο που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός το 2024 ξεχάστηκε γρήγορα και από τους Ερυθρόλευκους που λέει ο λόγος. Όπως έγινε πέρυσι με τους Πράσινους, που πήραν το κύπελλο και απέτυχαν σε Ευρωλίγκα (η Φενέρμπαχτσε στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης) και πρωτάθλημα (ο Ολυμπιακός το πήρε με ανατροπή και 3-1 νίκες) με αποτέλεσμα να ξεχάσουν στο τέλος το κύπελλο καθώς η χρονιά ήταν ξεκάθαρα αποτυχημένη.

Και οι δύο «αιώνιοι» μπορεί να σκέφτονται την Ευρωλίγκα και το μεγάλο δέλεαρ να φτάσουν στο φάιναλ φορ της Αθήνας, αλλά η Ευρώπη μπορεί να περιμένει καθώς αρχίζει στην Κρήτη το Final-8 του κυπέλλου Ελλάδος. Ναι αυτό το κύπελλο που δεν…θέλει κανείς εάν δεν πάρει και κάτι ακόμα μέσα στη χρονιά, αλλά που είναι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πάρα πολύ σημαντικό για όλους και σε σχέση με άλλες χρονιές και πολύ πιο ανταγωνιστικό.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σκοπεύουν (και μπορούν) να βάλουν δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και γιατί όχι εάν μπορέσουν και να τους αποκλείσουν, την ίδια ώρα που ο Άρης με το Μαρούσι, και ο Ηρακλής με τη Μύκονο δικαιούνται να κάνουν όνειρα για πρόκριση στα ημιτελικά.

Σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην έκρινε (βαθμολογικά) πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός νίκησε στις αρχές του χρόνου (2 Ιανουαρίου) τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα και από τότε οι μεν Πειραιώτες απογειώθηκαν (και αγωνιστικά) και οι Αθηναίοι μπήκαν σε μια εσωστρέφεια και κυρίως είχαν ξεκάθαρα κατακόρυφη αγωνιστική πτώση με κακές ήττες και κυρίως κάκιστη (σε πολλά παιχνίδια) εικόνα χάνοντας από Παρτίζαν, Μπάγερν, Μακάμπι, Αρη, Φενέρμπαχτσε και Κολοσσό Ρόδου, στο αποκορύφωμα δεχόμενοι πάνω από 100 πόντους στην έδρα τους για πρώτη φορά στην 98χρονη ιστορία του τμήματος στην κανονική περίοδο και σε αγώνα χωρίς παράταση.

Συνεπώς ένας ενδεχόμενος τελικός το Σάββατο μεταξύ τους (εφόσον ξαναλέμε μπορέσουν να ξεμπερδέψουν αρχικά με τους Δικέφαλους και μετά με Άρη ή Μαρούσι ο Ολυμπιακός και Μύκονο ή Ηρακλή ο Παναθηναϊκός) δεν θα είναι απλά ένας τελικός σε…αμελητέα διοργάνωση αλλά κάθε άλλο.

Θα είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και θα δώσει στο νικητή όχι απλά σημαντικότατη πίστωση χρόνου, αλλά και την καλύτερη ψυχολογία για τη συνέχεια αλλά και για την επόμενη μεταξύ τους αναμέτρηση στο ΣΕΦ στις 6 Μαρτίου για την Ευρωλίγκα.

Ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό, εάν δεν έρθει το τρόπαιο, ίσως θα είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο καιρό που πλέον η θέση του κόουτς Εργκίν Αταμάν θα είναι επισφαλής.

Στον Ολυμπιακό σε περίπτωση αποτυχίας αντίστοιχα, επίσης θα υπάρξει εσωστρέφεια μεταξύ του κόσμου (μπορεί να είναι άδικο αλλά αυτό γίνεται σε αυτές τις ομάδες όπου ή ήττα…απαγορεύεται για ροπάλου), μπορεί να επηρεάσει και ψυχολογικά την ομάδα, αλλά ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν θα έχει αντίστοιχη πίεση με τον Τούρκο ομόλογό του.

Όσο για τις υπόλοιπες έξι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ, δεν έχουν να χάσουν τίποτε, αντίθετα μπορεί κάποια από αυτές ή και περισσότερη από μία να κερδίσουν πάρα πολλά.