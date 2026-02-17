Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική ανανέωση, διατηρώντας στο ρόστερ του τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο το μεσημέρι της Τρίτης (17/02), επιβεβαιώνοντας τη βούληση της διοίκησης να κρατήσει αναλλοίωτο τον βασικό κορμό της ομάδας.

Παρότι το προηγούμενο συμβόλαιό του είχε διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε επέκταση της συνεργασίας τους, ως επιβράβευση της συνέπειας και της προσφοράς του 30χρονου άσου. Ο Τσικίνιο αποτελεί βασικό «γρανάζι» στο αγωνιστικό πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας κομβικό ρόλο στη δημιουργία και τη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από τη Μπενφίκα αντί περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ και συνέβαλε ουσιαστικά στην ιστορική κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, καθώς και στο εγχώριο νταμπλ. Μέχρι σήμερα αριθμεί 95 εμφανίσεις με 16 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του επιρροή στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».