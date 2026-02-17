Το ΙΜΕ ΕΒΕΕ, σε συνεργασία με το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο (www.etee.gr) και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων (www.cci-ioannina.gr), ανακοίνωσε ότι διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network Hellas.

Σκοπός της αποστολής αποτελεί η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων, στην διεθνή έκθεση Istanbul Jewelry Show (https://www.istanbuljewelryshow.com) που θα υλοποιηθεί από 1 έως 4 Απριλίου.

Οι συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αντίστοιχες τουρκικές και διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο:

* την ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών,

* τη διερεύνηση νέων αγορών και δικτύων διανομής,

* την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας,

* την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτόμων πρακτικών στον τομέα του κοσμήματος.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται πρέπει να το δηλώσουν έως την 20η Μαρτίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες:

* Ηλίας Γεωργόπουλος, georgopoulos@imegsevee.gr, 210 8837188.

* Σταύρος Ηλιάδης, iliadis@imegsevee.gr, 2651044727

* Μανώλης Φραγκιαδουλάκης, fragkiadoulakis@imegsevee.gr, 2810361040.