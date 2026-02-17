Στις 29 Απριλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ η 35η Hermes Expo International, εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα διοργάνωσης Hermes Expo International.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Grand Marquis του Old Bridge και αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαία στελέχη και εκπροσώπους από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την τεχνολογία, την υγεία, την κτηματαγορά, τον τουρισμό, τις επαγγελματικές υπηρεσίες και ΜΚΟ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιχειρηματική έκθεση, παρουσίαση εταιρειών και σειρά masterclasses και συνεδριακών ενοτήτων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας.

Σημειώνεται ότι η Hermes Expo ιδρύθηκε το 1992 ως δομημένη πλατφόρμα συνάντησης επιχειρήσεων, θεσμών και στελεχών της αγοράς, σε μια περίοδο όπου οι οργανωμένες δομές επαγγελματικής δικτύωσης της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ ήταν περιορισμένες. Έκτοτε έχει συμβάλει στη δημιουργία σημαντικών συνεργασιών, στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και στην προβολή ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων στην αμερικανική αγορά.

«Το Hermes Expo δεν ακολούθησε μια τάση, τη δημιούργησε», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια Αφροδίτη Κοτρώτσιου, επισημαίνοντας ότι το αρχικό όραμα ήταν η δημιουργία μιας επαγγελματικής οικονομικής υποδομής για την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Hermes Expo συνεχίζει να δίνει έμφαση στη δια ζώσης επαφή και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, επιχειρώντας να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία και τη δικτύωση της ελληνοαμερικανικής επιχειρηματικότητας.