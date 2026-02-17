Η BMW iX1 eDrive20 και η BMW iX1 xDrive30 θα εξοπλιστούν με ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου στα ηλεκτρονικά ισχύος τους (SiC inverter). Η συγκεκριμένη τεχνολογία βελτιώνει την απόδοση, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και αυξάνει την αυτονομία κατά περίπου 40 χιλιόμετρα.

Από την άνοιξη του 2026, την ίδια τεχνολογία θα υιοθετούν επίσης η BMW iX2 eDrive20και η BMW iX2 xDrive30 με αντίστοιχα οφέλη στην κατανάλωση και την αυτονομία. Η αυτονομία και στα δύο μοντέλα ξεπερνά τα 450 χλμ.