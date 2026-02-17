H BMW ALPINA λειτουργεί ως νέα, ανεξάρτητη μάρκα υπό τον πλήρη έλεγχο του Ομίλου BMW. Η μάρκα συνδυάζει ανώτερη άνεση οδήγησης με μέγιστη απόδοση. Ο νέος σχεδιασμός του εμβλήματος συμπληρώνει το νέο λεκτικό λογότυπο, καθορίζοντας το σύγχρονο στυλ και την ταυτότητα της μάρκας.

Τα οχήματα BMW ALPINA θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια του BMW Group, πλήρως εξοπλισμένα για να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα αυτής της νέας και αποκλειστικής μάρκας.

Το νέο έμβλημα της BMW ALPINA τιμά την ιστορική κληρονομιά της μάρκας, ενώ εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή. Ο σχεδιασμός διατηρεί τα δύο καθοριστικά στοιχεία του παρελθόντος – την πεταλούδα του γκαζιού και τον στροφαλοφόρο άξονα – που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορικής ταυτότητας της μάρκας. Όπως και το λεκτικό λογότυπο που περιβάλλει το έμβλημα, τα στοιχεία μέσα στο σήμα υιοθετούν σαφείς και ακριβείς γραμμές. Μια διαφανής σχεδίαση αναδεικνύει το μοντέρνο σχήμα του εμβλήματος, ενώ η περιορισμένη χρήση χρωμάτων προσδίδει σύγχρονη και φρέσκια αίσθηση. Η σχεδίαση του εμβλήματος αποπνέει ακρίβεια και φινέτσα, ταιριάζοντας απόλυτα στην αποκλειστική ταυτότητα της BMW ALPINA.