Το όνομα της Ναόμι Κάμπελ εμφανίζεται επανειλημμένα στα αρχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούν τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία και σημειώσεις που αποκαλύπτουν συχνές επικοινωνίες και κοινωνικές επαφές μεταξύ των δύο.

Από τα email προκύπτει ότι η 55χρονη Κάμπελ είχε ζητήσει να ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροπλάνο του χρηματιστή και είχε προγραμματίσει να τον συναντήσει στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Ο Έπσταϊν, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, είχε προσκληθεί εκ μέρους της σε πολυτελείς εκδηλώσεις ανά τον κόσμο, με τη συνδρομή της μακροχρόνιας βοηθού του, Λέσλι Γκροφ.

Ανώνυμα θύματα, σε συνεντεύξεις με ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανέφεραν ότι ο Έπσταϊν τους σύστησε στο σούπερ μοντέλο σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ότι την είχαν δει τόσο στην έπαυλή του όσο και στο ιδιωτικό του νησί. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Κάμπελ παρέμεινε στον κύκλο του Έπσταϊν και μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία, γεγονός που φωτίζει περαιτέρω τη σχέση τους.

«Η Κάμπελ δεν ήξερε ότι ο Έπσταϊν ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης», αναφέρει το δελτίο, επισημαίνοντας πως ο Έπσταϊν, που αυτοκτόνησε το 2019 σε φυλακή του Μανχάταν, αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του για να ενισχύσει την κοινωνική του επιρροή. Η σχέση τους είχε ήδη απασχολήσει τη δημοσιότητα μέσα από δικαστικές διαδικασίες που αφορούσαν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο δικηγόρος της Κάμπελ, Μάρτιν Σίνγκερ, δήλωσε ότι η πελάτισσά του αγνοούσε πλήρως την «απαίσια εγκληματική συμπεριφορά του Έπσταϊν» μέχρι τη σύλληψή του το 2019. Τόνισε επίσης πως δεν είχε καμία επαφή μαζί του μετά από εκείνη την περίοδο.

«Δεν είχε ιδέα ότι ο Επστάιν ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης»

Ο Σίνγκερ διευκρίνισε ότι η Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Έπσταϊν ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης». Δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα, ενώ οι συνεντεύξεις του FBI δεν περιείχαν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ισχυρισμούς εις βάρος της.

Το όνομά της εμφανίζεται σε περίπου 300 έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης, μαζί με εκείνα των Μπιλ Κλίντον, Εχούντ Μπαράκ και Ντόναλντ Τραμπ. Σε ένα από αυτά, με τίτλο «Λίστα ατόμων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!», η Κάμπελ περιλαμβάνεται μεταξύ δεκάδων ονομάτων που φέρονται να είχαν λάβει οδηγίες για επικοινωνία με τον Έπσταϊν στη φυλακή.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Έπσταϊν φαίνεται να χρησιμοποιούσε τη γνωριμία του με την Κάμπελ για να προσελκύει νεαρές γυναίκες, υποσχόμενος ευκαιρίες στον χώρο της μόδας. Ένα θύμα ανέφερε ότι ο Έπσταϊν της είχε πει πως γνώριζε την Κάμπελ και τον Λέσλι Γουέξνερ της Victoria’s Secret, προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Στην απάντησή του, ο Σίνγκερ υπογράμμισε ότι η Κάμπελ ουδέποτε είχε συμβόλαιο με την εταιρεία εσωρούχων και πως αν ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε το όνομά της για να εντυπωσιάσει κάποιον, το έκανε χωρίς τη γνώση ή την έγκρισή της.

Άλλα θύματα δήλωσαν ότι την είχαν δει στην έπαυλη του Έπσταϊν ή στο νησί του, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η παρουσία της εκεί συνδέεται με «μια σύντομη στάση κατά τη μεταφορά προς έναν αγώνα της F1». Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Κάμπελ επισκέφθηκε το γραφείο του Έπσταϊν για «τρεις ή τέσσερις επαγγελματικές συναντήσεις» και όχι για κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία και οι προσκλήσεις σε εκδηλώσεις

Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν το 2009, οι επαφές τους συνεχίστηκαν. Σε email του 2010, ο Έπσταϊν ζητούσε από τη βοηθό του να κανονίσει συνάντηση της Κάμπελ με τη Λίντα Γουάχνερ, πρώην CEO της Warnaco Group. Οι δικηγόροι και των δύο γυναικών επιβεβαίωσαν πως η συνάντηση δεν είχε αποτέλεσμα.

Την ίδια χρονιά, ο Έπσταϊν είχε προσκληθεί στα 40ά γενέθλια της Κάμπελ στις Κάννες, όμως, σύμφωνα με τον Σίνγκερ, δεν παρευρέθηκε. Αντίθετα, εμφανίστηκε για σύντομο διάστημα σε εκδήλωση στο Παρίσι για τα 25 χρόνια καριέρας της Κάμπελ με τον οίκο Dolce & Gabbana, συνοδευόμενος από τη Μάξγουελ.

Η αλληλογραφία μεταξύ της Κάμπελ, του Γκροφ και του Έπσταϊν δείχνει συχνή επικοινωνία για ταξιδιωτικά σχέδια και επαγγελματικά προγράμματα. Σε ένα email του 2015, η Κάμπελ έγραψε: «Θέλω να δω τον Τζέφρι», ενώ σε άλλο μήνυμα του 2016 συνεργάτες του Έπσταϊν αναζητούσαν ναύλωση αεροσκάφους για εκείνη.

Ο δικηγόρος της επιβεβαίωσε ότι η Κάμπελ είχε ταξιδέψει «σε μερικές περιπτώσεις» με το αεροπλάνο του Έπσταϊν, αλλά δεν είχε παρατηρήσει «καμία ανάρμοστη συμπεριφορά οποιουδήποτε είδους».