Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι αποκάλυψε κατάλογο με 305 επιφανείς προσωπικότητες – μεταξύ των οποίων οι Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Γκέιτς και Κιμ Καρντάσιαν – που εμφανίζονται στα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει στη σταδιακή δημοσιοποίηση εκατομμυρίων email, φωτογραφιών και εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Η Μπόντι ανακοίνωσε επίσης ότι όλα τα αρχεία Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου Διαφάνειας Αρχείων Έπσταϊν (Epstein Files Transparency Act).

Σε επιστολή της προς το Κογκρέσο, που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνεται κατάλογος προσώπων τα οποία «είναι ή υπήρξαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» και αναφέρονται τουλάχιστον μία φορά στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι εργάστηκαν επί μήνες για να εξετάσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, τα οποία δημοσιεύθηκαν σταδιακά τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Κοινωνικός σεισμός από τη δημοσιοποίηση

Η δημοσιοποίηση των αρχείων είχε καταλυτικό αντίκτυπο στην κοινωνία, προκαλώντας παραιτήσεις επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών, διαλύσεις γάμων υψηλού προφίλ και την πτώση προσωπικοτήτων, όπως του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος έχασε τους βασιλικούς του τίτλους.

Τα ονόματα που περιλαμβάνονται, από πολιτικούς όπως οι Ομπάμα μέχρι καλλιτέχνες όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, εμφανίζονται σε «ευρύ φάσμα συμφραζομένων», σύμφωνα με τη Μπόντι και τον αναπληρωτή της Τοντ Μπανς. Η αναφορά κάποιου στα αρχεία δεν συνεπάγεται ενοχή ή εμπλοκή στα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Στη λίστα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, Κιρ Στάρμερ, Άμι Σούμερ, Τζεφ Ζούκερ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, Πριγκίπισσα Νταϊάνα και Μάργκαρετ Θάτσερ. Επίσης, περιλαμβάνονται οι Νταϊάνα Ρος, Μελίντα Γκέιτς, Τάκερ Κάρλσον, Μπιγιονσέ και Μέγκαν Μαρκλ.

Το νομικό πλαίσιο και οι εξαιρέσεις

Η επιστολή της Μπόντι διευκρινίζει ότι «δεν παρακρατήθηκαν ή λογοκρίθηκαν έγγραφα για λόγους ντροπής, φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας». Ο Νόμος Διαφάνειας Αρχείων Epstein, που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την υπογραφή του από τον Trump στις 19 Νοεμβρίου 2025, προβλέπει τη δημόσια δημοσιοποίηση όλων των μη απόρρητων εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Επιτρέπεται η απόκρυψη μόνο στοιχείων που προστατεύουν τα θύματα, τις ενεργές έρευνες ή περιλαμβάνουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Το FBI εκτιμά ότι τα θύματα του Έπσταϊν ξεπερνούν τα 1.000.

Οι κατηγορίες των αρχείων

Όπως εξηγεί η Μπόντι, τα αρχεία χωρίστηκαν σε εννέα κατηγορίες: τον ίδιο τον Έπσταϊν, τη Μάξγουελ, τα αρχεία πτήσεων, τα άτομα που συνδέονται με τις εγκληματικές του δραστηριότητες, οργανισμούς με δεσμούς μαζί του, συμφωνίες ασυλίας, εσωτερική αλληλογραφία του DOJ, επικοινωνίες για την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και την τεκμηρίωση της κράτησης και του θανάτου του.

Η επιστολή σημειώνει ότι τα μόνα έγγραφα που παρακρατήθηκαν σχετίζονται με νομικά προνόμια, όπως το attorney-client privilege και το work-product privilege, καθώς και με περιπτώσεις όπου η απόκρυψη ήταν απαραίτητη για λόγους εθνικής ασφάλειας ή προστασίας θυμάτων.

Η Μπόντι ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, όπως απαιτεί ο νόμος. Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε την 1η Φεβρουαρίου ότι απομένουν λίγα έγγραφα που χρειάζονται δικαστική έγκριση για να δημοσιοποιηθούν, προσθέτοντας πως «η αναθεώρηση έχει ολοκληρωθεί». Σύμφωνα με τον Μπλανς, εξετάστηκαν περισσότερα από έξι εκατομμύρια έγγραφα, χιλιάδες βίντεο και δεκάδες χιλιάδες εικόνες, όπως προέβλεπε ο νόμος.

Τα πιο σκοτεινά ευρήματα

Στην τελευταία δημοσιοποίηση, στις 30 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα πάνω από τρία εκατομμύρια αρχεία, μεταξύ των οποίων 180.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο διάρκειας περίπου 14 ωρών.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν πώς ο Έπσταϊν συνήθιζε να ζητά από νεαρές γυναίκες να του στέλνουν βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ σε ορισμένα φαίνεται να τις εξαναγκάζει σε πράξεις παρά τη θέλησή τους.

Περιλαμβάνονται επίσης υλικά που ενισχύουν την υπόθεση ότι ο Έπσταϊν παρουσιαζόταν ως κυνηγός ταλέντων της Victoria’s Secret για να προσελκύει θύματα, καθώς και προσωπικά email που υποδηλώνουν κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων.

Ένα από τα παλαιότερα email, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2009, περιλαμβάνει μήνυμα του Έπσταϊν προς συνεργάτη του: «Πού είσαι; Είσαι καλά; Μου άρεσε πολύ το βίντεο με τα βασανιστήρια». Ο αποδέκτης απάντησε: «Είμαι στην Κίνα και θα είμαι στις ΗΠΑ τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου», με τον Έπσταϊν να ανταποκρίνεται: «Ελπίζω να σε δω».

Άλλο μήνυμα, του 2014, περιέχει τη φράση «Σας ευχαριστώ για μια υπέροχη βραδιά… Το κοριτσάκι σας ήταν λίγο άτακτο», με το όνομα του αποστολέα να έχει καλυφθεί. Το email αυτό στάλθηκε έξι χρόνια μετά τη φυλάκιση του Έπσταϊν για μαστροπεία ανηλίκου. Ακόμη, στα αρχεία βρέθηκε σχέδιο κατηγορητηρίου 56 σελίδων από το 2008, που ανέφερε τρεις συνεργούς του Έπσταϊν, τα ονόματα των οποίων έχουν διαγραφεί.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν συνεχίζει να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και να τροφοδοτεί νέες συζητήσεις γύρω από τη διαφάνεια και την ευθύνη ισχυρών προσώπων.