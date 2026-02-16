Η Ντάνα Έντεν, 52 ετών, παραγωγός και δημιουργός της ισραηλινής δραματικής σειράς «Τεχεράνη», πέθανε ξαφνικά στην Αθήνα την Κυριακή, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν της σειράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan. Σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, η Έντεν βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας την Κυριακή από τον αδελφό της, ο οποίος άρχισε να την αναζητά όταν δεν απάντησε στα μηνύματά του.

Η τοπική αστυνομία εξέδωσε εντολή για αυτοψία προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου και άρχισε να συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Η Ισραηλινή Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία δημοσίευσε μια δήλωση για την απώλεια της δημιοργού. «Θρηνούμε τον θάνατο της συναδέλφου και συνεργάτιδάς μας σε μια μακρά σειρά παραγωγών, σειρών και προγραμμάτων στην Ισραηλινή Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία – της Ντάνα Έντεν», ανέφερε η δήλωση.

«Η Ντάνα ήταν μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τηλεοπτικής βιομηχανίας του Ισραήλ και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και τη διεύθυνση ορισμένων από τις πιο σημαντικές παραγωγές της εταιρείας. Η επαγγελματική και προσωπική της κληρονομιά θα συνεχίσει να διαμορφώνει την ισραηλινή τηλεόραση για πολλά χρόνια ακόμα».

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια»

Η εταιρεία παραγωγής της σειράς «Τεχεράνη» δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια, εν μέσω φημών που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ενδέχεται να έχει δολοφονηθεί από Ιρανούς πράκτορες.

«Η εταιρεία παραγωγής επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι οι φήμες για εγκληματική ή εθνικιστική ενέργεια δεν είναι αληθινές και είναι αβάσιμες», ανέφεραν οι Donna and Shula Productions στην ανακοίνωσή τους.

«Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μην δημοσιεύουν αβάσιμες θεωρίες και να ενεργούν με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιου πόνου για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της», πρόσθεσε. «Θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή της Ντάνα.

Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν τμήματα της ελληνικής πρωτεύουσας, της Αθήνας, ως υποκατάστατο της Τεχεράνης, ελήφθη μετά την επίσκεψη της στην ευρωπαϊκή χώρα για οικογενειακές διακοπές, όπου εντυπωσιάστηκε από τις οπτικές ομοιότητες μεταξύ των δύο πόλεων.

