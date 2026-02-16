Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο που είχε καταφέρει να διαφύγει από τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά συγκεκριμένων πλοίων, σύμφωνα με ενημέρωση του Πενταγώνου.

Η στρατιωτική επιχείρηση αποτυπώθηκε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, το οποίο δημοσιοποίησε επίσης φωτογραφικό υλικό από το ρεσάλτο των αμερικανικών δυνάμεων.

Στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας. Η απόσταση δεν σας προστατεύει». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αναγνώριση, θαλάσσια αναχαίτιση και επιβίβαση στο πλοίο Veronica III στην περιοχή ευθύνης του INDOPACOM.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you. Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

Όπως σημειώνεται, το σκάφος επιχείρησε να αψηφήσει τον αποκλεισμό του προέδρου Τραμπ, προσπαθώντας να διαφύγει. Οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν την πορεία του από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, όπου και το σταμάτησαν. «Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να το κάνει αυτό», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ακόμη ότι «τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο» και προειδοποιεί πως, από ξηρά, αέρα ή θάλασσα, οι αμερικανικές δυνάμεις θα εντοπίζουν όσους παραβιάζουν τις κυρώσεις και θα αποδίδουν δικαιοσύνη. «Το υπουργείο Πολέμου θα αρνηθεί στους παράνομους και στους αντιπροσώπους τους την ελεύθερη ναυσιπλοΐα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το ιστορικό του πλοίου Veronica III

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα TankerTrackers, το Veronica III είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου 2026, την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια θεαματική επιδρομή.

Το πετρελαιοφόρο μετέφερε περίπου 1,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί στην παραγωγή της Βενεζουέλας για δύο ημέρες, όπως διευκρινίζει το TankerTrackers.