Συγκλονίζει την διεθνή κοινότητα η ιστορία του 28χρονου Dipu Chandra Das, ελεγκτή ποιότητας σε εργοστάσιο ενδυμάτων, μέλος της ινδουιστικής μειονότητας στο Μπαγκλαντές, ο οποίος λιντσαρίστηκε και πυρπολήθηκε από όχλο, έπειτα από αστήρικτη κατηγορία για βλασφημία κατά του Προφήτη Μωάμεθ.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή της Μίμενσινγκ, όλα ξεκίνησαν από μια φαινομενικά αθώα συζήτηση για τα σχέδια του Σαββατοκύριακου ανάμεσα σε συναδέλφους. Ο Das φέρεται να έκανε ένα σχόλιο, που θεωρήθηκε προσβλητικό, με αποτέλεσμα η φήμη να εξαπλωθεί αστραπιαία. Μέσα σε λίγες ώρες, περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι περικύκλωσαν το εργοστάσιο. Παρά την ειδοποίηση της αστυνομίας, ο όχλος εισέβαλε, παρασύροντας τον Das «σαν κύμα».

Ο αστυνομικός διευθυντής ανέφερε, ότι όταν έφτασαν οι δυνάμεις ασφαλείας, ο νεαρός ήταν ήδη νεκρός, δεμένος σε δέντρο και παραδομένος στις φλόγες. Ο διευθυντής του εργοστασίου Pioneer Knitwear, χαρακτήρισε το γεγονός «βάρβαρο και ντροπιαστικό», υπογραμμίζοντας ότι αν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν έξω από χώρους εργασίας, τότε κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Τόνισε επίσης, ότι η εταιρεία θα αναλάβει να χτίσει το σπίτι που ονειρευόταν ο Das για την οικογένειά του, ως πράξη αλληλεγγύης.

Η ασφάλεια των μειονοτήτων στο Μπαγκλαντές

Η δολοφονία του Das έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των μειονοτήτων, με τις στατιστικές να παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Η μεταβατική κυβέρνηση του Μπαγκλαντές κατέγραψε 645 περιστατικά το 2025, υποστηρίζοντας ότι το 90% αφορούσε κοινό ποινικό δίκαιο και όχι θρησκευτικό μίσος, αναγνωρίζοντας μόλις 71 καθαρά θρησκευτικά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης μίας δολοφονίας.

Αντίθετα, οι Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ASK) κατέγραψαν 42 επιθέσεις κατά Ινδουιστών το ίδιο έτος, ενώ το Συμβούλιο Ενότητας Ινδουιστών, Βουδιστών και Χριστιανών παρουσίασε πολύ πιο ζοφερή εικόνα με 2.711 επιθέσεις και τουλάχιστον 92 δολοφονίες από τον Αύγουστο του 2024.

Η πολιτική διάσταση

Ο Manindra Kumar Nath, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ενότητας, δήλωσε ότι οι μειονότητες στο Μπαγκλαντές δέχονται επιθέσεις από εξτρεμιστές εδώ και μισό αιώνα, με τον πληθυσμό τους να μειώνεται συνεχώς λόγω μετανάστευσης. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης, Muhammad Yunus, απέρριψε τις αναφορές περί αντι-ινδουιστικής βίας ως «fake news», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις έχουν πολιτικό και όχι θρησκευτικό υπόβαθρο.

Στο σπίτι του θύματος, ο πατέρας του, Rabi Das, περιέγραψε ότι «η ζωή μας έχει σταματήσει και τίποτα δεν προχωρά πια», σύμφωνα με το BBC. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι από τους 22 συλληφθέντες, οι περισσότεροι είναι νέοι ηλικίας 22 έως 30 ετών και αρκετοί ήταν συνάδελφοι του θύματος, γεγονός που οδηγεί την αστυνομία να εξετάζει την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα μίσους.