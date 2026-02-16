Ο Λάρι, ο διάσημος γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, συμπληρώνει σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, 15 χρόνια υπηρεσίας στην καρδιά της βρετανικής πολιτικής εξουσίας.

Έχοντας επιβιώσει πολιτικών αναταραχών και δει να περνούν από το «σπίτι» του έξι πρωθυπουργοί, ο Λάρι δεν είναι απλώς ένας ακούραστος θηρευτής τρωκτικών στην πρωθυπουργική κατοικία. Θεωρείται κυρίως σύμβολο της συνέχειας του βρετανικού πολιτικού συστήματος.

Hang it in the Louvre; I hear there’s room… (Photo @aaronscott_dp) pic.twitter.com/qWbLJoZmLf — Larry the Cat (@Number10cat) October 19, 2025

Από το καταφύγιο ζώων στο Νο 10

Ο Λάρι υιοθετήθηκε το 2011 από το Battersea Dogs & Cats Home, ύστερα από επανειλημμένες εμφανίσεις ποντικιών – ακόμη και σε ζωντανές μεταδόσεις – στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Η τότε κυβέρνηση του Ντέιβιντ Κάμερον παραδέχθηκε το πρόβλημα και ανέθεσε στον γάτο την αποστολή της εξάλειψής του.

Γρήγορα έγινε αγαπητός στο βρετανικό κοινό, χάρη στις συχνές εμφανίσεις του έξω από την περίφημη μαύρη πόρτα του Νο 10. Η εικόνα του έξω από την πρωθυπουργική κατοικία έγινε αναπόσπαστο κομμάτι των ειδήσεων και των φωτογραφικών φακέλων της εποχής.

Ο πιο διάσημος κυνηγός ποντικών

Η αποτελεσματικότητά του ως επικεφαλής κυνηγός ποντικών –ο επίσημος τίτλος του στην κυβέρνηση διχάζει τους Βρετανούς. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον Λάρι να γίνει ο πιο γνωστός γάτος εντός και εκτός της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν υπήρξε ιδιαίτερα φιλικός με άλλα ζώα. Οι κάμερες τον έχουν καταγράψει να κυνηγά περιστέρια, πουλιά και ακόμη και μία αλεπού σε νυχτερινή περιπολία. Ο καβγάς του το 2019 με τον αείμνηστο Πάλμερστον, τον ομόλογό του στο υπουργείο Εξωτερικών, έχει μείνει στην ιστορία.

Δεν διατηρούσε καλές σχέσεις ούτε με τη Φρέια, τη γάτα του πρώην υπουργού Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν. Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ είχε δηλώσει στο Sky News ότι ο Λάρι είχε «έντονες αντιπαραθέσεις» με τη Νόβα, το κουτάβι Λαμπραντόρ της οικογένειάς της, με τον γάτο να «βγαίνει πάντα νικητής».

Αντίο σε έναν «παλιό φίλο»

Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Πάλμερστον, ο Λάρι αποχαιρέτησε τον «παλιό φίλο» του με ανάρτηση στο Χ, επιδεικνύοντας χαρακτηριστική βρετανική ευγένεια.

Δεκαπέντε χρόνια και συνεχίζει

Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ παραμένει υγιής και δραστήριος. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι έπιανε ποντίκια ακόμη και πέρυσι. Σήμερα εκτιμάται ότι είναι περίπου 19 ετών, γεγονός που τον καθιστά υπέργηρο σε γατήσια χρόνια.

Τα σημάδια του χρόνου είναι ορατά, ωστόσο το τρίχωμά του παραμένει υγιές και ο ίδιος εξακολουθεί να περιπολεί τακτικά τον χώρο του. Συχνά βγαίνει να χαιρετήσει ξένους ηγέτες, αστυνομικούς και δημοσιογράφους, όπως έκανε πάντα.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, ο Λάρι απόλαυσε κάποιες επιπλέον λιχουδιές, αναπολώντας τις ιστορικές στιγμές στο πλευρό έξι πρωθυπουργών του βρετανικού στέμματος: Ντέιβιντ Κάμερον, Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας, Ρίσι Σούνακ και Κιρ Στάρμερ.