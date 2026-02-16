Η εντολή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς δόθηκε μέσω μηνυμάτων με emojis στα κινητά τηλέφωνα των μαχητών, σύμφωνα με πόρισμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν 1.218 άνθρωποι και 251 απήχθησαν, ενώ ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 72.000 ανθρώπους, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Μετά τη λήψη των μηνυμάτων με τα emojis, μαχητές της Χαμάς άρχισαν να συγκεντρώνονται μαζικά σε προκαθορισμένα σημεία και να εξοπλίζονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Μηνύματα με emojis στα κινητά τηλέφωνα των μαχητών της Χαμάς φαίνεται πως αποτέλεσαν το σήμα εκκίνησης για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με πόρισμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF). Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό, αφού εντόπισαν πανομοιότυπα μηνύματα σε συσκευές μαχητών της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης, την ημέρα του μακελειού στο νότιο Ισραήλ, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν παλαιστίνιοι μαχητές, σκοτώθηκαν 1.218 άνθρωποι και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ισραηλινών αρχών. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 72.000 ανθρώπους.

Η εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι οι μαχητές της Χαμάς, μόλις έλαβαν τα μηνύματα με τα συγκεκριμένα εικονίδια, συγκεντρώθηκαν σε προκαθορισμένα σημεία και εξοπλίστηκαν προκειμένου να ξεκινήσουν την επιχείρηση. Τα emojis φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν ως κωδικοποιημένες εντολές, δυσχεραίνοντας την ανίχνευση των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ιστότοπου ynet, οι συμμετέχοντες στην καταδρομική επίθεση είχαν προμηθευτεί ισραηλινές κάρτες SIM για τα κινητά τους τηλέφωνα. Η Σιν Μπετ – η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (αντικατασκοπείας) του Ισραήλ – φέρεται να είχε επισημάνει την ενεργοποίηση δεκάδων τέτοιων καρτών στη Γάζα, ωστόσο οι ισραηλινές αρχές δεν αξιολόγησαν την ένδειξη αυτή ως πιθανή απειλή.

Όπως αποκαλύπτει το τηλεοπτικό δίκτυο N12, παρόμοια μηνύματα με συγκεκριμένα emojis είχαν σταλεί και σε δύο προηγούμενες, αποτυχημένες απόπειρες επιθέσεων, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση των ερευνητών για τον τρόπο επικοινωνίας των μαχητών.