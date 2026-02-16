Το Core Club, μια αποκλειστική λέσχη της Νέας Υόρκης που ξεκίνησε το 2005, συγκέντρωνε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών και της τεχνολογίας.

Μεταξύ των πρώτων μελών της λέσχης ήταν ο κληρονόμος της Johnson & Johnson, Γούντι Τζόνσον, ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, και το πρώην στέλεχος της Microsoft, Νέιθαν Μίρβολντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal των Ρέιτσελ Λουίζ Ένσαϊν και Τζόσουα Τσάφιν, ο Τζέφρι Έπσταϊν βρισκόταν από την αρχή στον πυρήνα της λέσχης, παρά το προφίλ των υπόλοιπων μελών.

Το 2005, η Νέα Υόρκη έσφυζε από ενέργεια, λίγο πριν τη μεγάλη οικονομική κρίση. Εκείνη την περίοδο, τα υποψήφια μέλη μιας νέας, αποκλειστικής λέσχης λάμβαναν προσωπικές προσκλήσεις, προσεκτικά τοποθετημένες σε λευκά, χειροποίητα κουτιά.

Το Core Club φιλοδοξούσε να ενώσει εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών και της τεχνολογίας, επιδιώκοντας μια μοναδική «συλλογική αλχημεία». Ανάμεσα στα πρώτα μέλη συγκαταλέγονταν ο κληρονόμος της Johnson & Johnson, Γούντι Τζόνσον, ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, και το πρώην στέλεχος της Microsoft, Νέιθαν Μίρβολντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Ρέιτσελ Λουίζ Ένσαϊν και Τζόσουα Τσάφιν της Wall Street Journal, στον πυρήνα της λέσχης βρισκόταν εξαρχής ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Αποκαλυπτικά email και στενή σχέση

Μια νέα σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει το εύρος της εμπλοκής του Έπσταϊν στις λειτουργίες της λέσχης και τη στενή του επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια, Τζένι Εντερπράιζ.

Η ίδια φέρεται να ζητούσε τις συμβουλές του για κάθε πτυχή της λειτουργίας του Core Club — από επενδυτικά σχέδια μέχρι επιλογές εξοπλισμού γυμναστηρίου και διαχείριση οικονομικών.

Η αλληλογραφία τους κυμαίνεται από εκφράσεις ευγνωμοσύνης προς έναν «στενό φίλο και σύμβουλο», μέχρι προκλητικά σχόλια. Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για σωματεμπορία ανηλίκων.

Ενδεικτικά, τον Μάιο του 2009, η Εντερπράιζ του έγραφε: «Ήσουν και θα είσαι πάντα τόσο ξεχωριστός για μένα… δεν ξέρω αν θα μάθεις ποτέ πόσο εκπληκτικά επηρέασες τη ζωή μου… Σ’ ΑΓΑΠΩ!!!!». Ο Έπσταϊν απάντησε λακωνικά: «Στείλε γυμνή φωτογραφία».

«Ιδιωτικότητα και διακριτικότητα πάνω από όλα»

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Core Club ανέφερε ότι ο Έπσταϊν ήταν ένα από τα 150 ιδρυτικά μέλη, καταβάλλοντας 100.000 δολάρια αντί των 50.000 που ίσχυαν συνήθως, και ότι η σχέση τους ήταν καθαρά συμβουλευτική. «Ήταν ένας περιζήτητος οικονομικός σύμβουλος και φιλάνθρωπος στη Νέα Υόρκη», σημείωσαν, προσθέτοντας πως η ιδιοκτήτρια δεν ανήκε ποτέ στον κοινωνικό του κύκλο.

Το Core Club εξελίχθηκε σε επίκεντρο της νέας γενιάς πλούτου, συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα του TED με τη λάμψη του Νταβός. Όπως είχε δηλώσει η Εντερπράιζ στη Wall Street Journal το 2011: «Εκτιμούμε την ιδιωτικότητα και τη διακριτικότητα πάνω από όλα».

Οι επενδύσεις και η εμπλοκή του Έπσταϊν

Όταν η λέσχη αναζητούσε επένδυση 6 εκατ. δολαρίων από τον Νέιθαν Μίρβολντ —τον οποίο ο Έπσταϊν γνώριζε για χρόνια— η Εντερπράιζ τον ενημέρωνε τακτικά για την πορεία των συζητήσεων, προωθώντας του κρίσιμα έγγραφα. Το 2015, ενώ ετοίμαζε την τελική της πρόταση, εκείνος τη συμβούλευσε: «Μην το παραπουλάς, θα τη χαλάσεις τη συμφωνία».

Εκπρόσωπος του Μίρβολντ δήλωσε πως η συνεργασία δεν προχώρησε ποτέ και ότι ο Μίρβολντ γνώριζε τον Έπσταϊν μέσω των συνεδρίων TED, εκφράζοντας μεταμέλεια για τη γνωριμία τους.

Οι «χάρες» που ζητούσε ο Έπσταϊν

Τα αρχεία δείχνουν πως, για την Εντερπράιζ, η επιρροή του Έπσταϊν ξεπερνούσε τα οικονομικά. Το 2016 τον συμβουλεύτηκε για εξοπλισμό ηλεκτρομυοδιέγερσης. Ο ίδιος την προειδοποίησε: «Μην κάνεις τίποτα προς το παρόν. Το μηχάνημα χρειάζεται αναβάθμιση. Ο ανταγωνισμός διαθέτει πιο κομψά και καλύτερα μοντέλα».

Η Εντερπράιζ απάντησε: «Άλλαξα το δελτίο τύπου όπως μου πρότεινες… σ’ αγαπώ».

Μέχρι το 2018, το Core Club είχε αποκτήσει τέτοια φήμη ώστε σύμβουλοι του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επισκέφθηκαν τη λέσχη για να αντλήσουν ιδέες για τουριστική ανάπτυξη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε σχετική επικοινωνία, ο Έπσταϊν σχολίασε: «ΤΕΡΑΣΤΙΑ ευκαιρία. Η χώρα δεν έχει τουριστικά αξιοθέατα και πιστεύουν ότι ο τουρισμός μπορεί να αντικαταστήσει τα έσοδα από το πετρέλαιο». Εκείνη απάντησε: «Ελήφθη, αρχηγέ! Σ’ αγαπώ!».

Τουλάχιστον σε μία περίπτωση, ο Έπσταϊν ζήτησε προσωπική χάρη. «Χρειάζομαι μια δουλειά για την… [το όνομα έχει αφαιρεθεί], την κοπέλα που ήρθε μαζί μου σήμερα. Στην υποδοχή του σπα, οπουδήποτε… Δέχομαι να πληρώνω εγώ τον μισθό της, αρκεί να μην το μάθει εκείνη», έγραψε το 2015. Η Εντερπράιζ πρότεινε να το συζητήσουν τηλεφωνικά. Το Core Club διευκρίνισε πως δεν προσέλαβε ποτέ κανέναν κατόπιν υπόδειξής του.

Πακέτο σπα και οικονομικές συναλλαγές

Ακόμη και μετά τη λήξη της συνδρομής του, ο Έπσταϊν συνέχισε να επισκέπτεται τη λέσχη για θεραπείες, τις οποίες αναλάμβανε η Νταντζέν Εντερπράιζ, σύζυγος της ιδιοκτήτριας και υπεύθυνη του SPA. Τα αρχεία δείχνουν ότι το 2017 ο Έπσταϊν αγόρασε πακέτο συνεδριών αξίας 30.333 δολαρίων.

«Πηγαίνει κάθε τόσο, το ίδιο και τα κορίτσια», έγραψε η βοηθός του στον λογιστή του τον Φεβρουάριο του 2017.

Σύμφωνα με τους Ένσαϊν και Τσάφιν, το Core Club αντιμετωπίζει σήμερα νέες προκλήσεις. Μετά τη μετακόμισή του στην Πέμπτη Λεωφόρο το 2023, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη ύψους 600 εκατ. δολαρίων με τον κατασκευαστή Μάικλ Σβο, ενώ ο ανταγωνισμός από νέα πριβέ κλαμπ, όπως το Zero Bond και το Aman Club, εντείνεται, καθώς αυτά ιδρύθηκαν μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, χωρίς να φέρουν το βάρος του παρελθόντος του.