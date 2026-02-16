Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στην κουζίνα για να μας εντυπωσιάσει με μια ακόμα γευστική δημιουργία. Αυτή τη φορά, μας μαγειρεύει λαβράκι φρικασέ, ένα πιάτο που συνδυάζει την απλότητα με την εκλεπτυσμένη γεύση της ελληνικής παράδοσης. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε τα μυστικά του φρεσκού ψαριού και των αρωματικών υλικών, σε μια συνταγή που υπόσχεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.

Υλικά:

4 φιλέτα λαβράκι

500 γρ. σταμναγκάθι

300 γρ. σπανάκι

300 γρ. ραδίκια

4 φρέσκα κρεμμύδια

1 πράσο

2 ματσάκια μυρώνια

1 ματσάκι καυκαλήθρες

1 ματσάκι μάραθο

100 ml λευκό κρασί

200 ml ζωμός λαχανικών χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι

αλάτι πιπέρι

Για το αβγολέμονο

2 αβγά χυμός από 1 λεμόνι

1 κ.σ. κορν φλάουρ