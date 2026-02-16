Mήνυμα ενότητας και συλλογικής προσπάθειας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λάρισα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

«Εσείς λέτε “βγες μπροστά”. Εγώ απαντώ: τώρα είναι η ώρα του “μαζί”. Μαζί να βγούμε μπροστά», τόνισε, καλώντας σε κοινή πορεία για μια Ελλάδα που «θα αντέξει τις θύελλες που έρχονται». Όπως σημείωσε, «μαζί πρέπει και μπορούμε να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας μας για την Ιθάκη», γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι «οι ίδιες οι ζωές μας και η ασφάλεια των παιδιών μας».

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίσθημα της ανασφάλειας που, όπως είπε, «διαπερνά τη σκέψη και την ψυχή των περισσότερων συμπολιτών μας». Περιέγραψε την καθημερινότητα «με τη θηλιά της τράπεζας, της εφορίας, της ακρίβειας», αλλά και «της ασυδοσίας του πλούτου». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «μας πουλάει την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας», ενώ «οι ίδιοι αποσταθεροποιούν τις ζωές μας με τις πολιτικές τους».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία «οικειοποιείται την έννοια της ασφάλειας», εμφανιζόμενη «ως η παράταξη που δήθεν νοιάζεται για την ασφάλεια των πολιτών». Τόνισε πως «καμία χώρα δεν μπορεί να είναι ασφαλής όταν η κοινωνία της διατρέχεται από τόσο μεγάλη ανασφάλεια». Ανέφερε χαρακτηριστικά τις «τρεις στιγμές που πάγωσε ο χρόνος» — «Ντάνιελ, Τέμπη, Βιολάντα» — ως τραγωδίες που, όπως είπε, δεν οφείλονται στη «μοίρα» αλλά στον τρόπο οργάνωσης του κράτους και της οικονομίας. «Η Δεξιά και η ακροδεξιά επενδύουν στον φόβο· μια κοινωνία φοβισμένη είναι μια κοινωνία ηττημένη», πρόσθεσε.

Κριτική για το Ταμείο Ανάκαμψης και τις υποδομές

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι η χώρα είχε «τη μεγαλύτερη ευκαιρία» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά «πουθενά δεν βλέπουμε κάτι χειροπιαστό». Επισήμανε πως «το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει μετατραπεί σε ταμείο απευθείας αναθέσεων και κουπονιών», με αποτέλεσμα «αντιπλημμυρικά έργα στα χαρτιά» και «διαρκή ανασφάλεια». Για τα Τέμπη, είπε ότι «δεν γίνεται να ξεχάσουμε», κάνοντας λόγο για «συγκάλυψη και δαιμονοποίηση των συγγενών». «Οι πολίτες ζήτησαν το αυτονόητο: δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Προτάσεις για τον αγροτικό κόσμο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αγρότες, λέγοντας ότι «φέτος δεν βγήκαν για αιτήματα συγκυρίας, αλλά από υπαρξιακή ανάγκη», καθώς «το κόστος παραγωγής έχει πολλαπλασιαστεί» και «οι τιμές παραμένουν χαμηλές». Παρουσίασε οκτώ προτάσεις για την αγροτική πολιτική, με πρώτη «την αποκέντρωση της αγροτικής πολιτικής» και τη μεταφορά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία. Δεύτερη πρόταση ήταν «το ελάχιστο εγγυημένο αγροτικό εισόδημα».

Ως τρίτη τομή ανέφερε «η γη σε όσους την καλλιεργούν», τέταρτη «τη ριζική αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ». Πέμπτη, «η χρηματοδότηση που να φτάνει στον μικρό παραγωγό», έκτη «οι ενεργειακές κοινότητες για μείωση του κόστους», έβδομη «η διαφάνεια στην αγορά και προστασία της ελληνικής παραγωγής» και όγδοη «η μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και τα εθνικά σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών».

Κάλεσμα για νέο πατριωτισμό

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η Ελλάδα γέμισε τράστ» και ότι «η χώρα δεν μπορεί να αλλάξει μόνο με μια κυβέρνηση, αλλά αν η κοινωνία πάρει την υπόθεση στα χέρια της». Τόνισε την ανάγκη για «έναν νέο πατριωτισμό, οικονομικό και κοινωνικό» που θα βάλει τέλος «στην ασυδοσία του πλούτου» και θα επιτρέψει στους πολίτες «να πάρουν μια βαθιά ανάσα».