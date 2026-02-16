Πρωτιά για το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA συνεχίζει ακάθεκτη να κατακτά την κορυφή της τηλεθέασης, κάθε εβδομάδα. Την περασμένη Παρασκευή, το «Φως στο Τούνελ» διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του σημειώνοντας 20,6% στο σύνολο του κοινού και 14,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη της εκπομπής ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του «Τούνελ» σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 29%.

#FosStoTounel