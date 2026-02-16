Σοβαρά προβλήματα στο Βαρθολομιό προκάλεσε η ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή, με τη ροή τους να διοχετεύεται προς τον ποταμό Πηνειό. Μέσα σε λίγες ώρες, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, αλλά και κατοικίες βρέθηκαν κάτω από το νερό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει από τα χαμηλότερα σημεία της περιοχής και, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το νερό έφτασε ταχύτατα σε αυλές και εσωτερικούς χώρους σπιτιών. Καλλιέργειες καταστράφηκαν, αποθηκευμένος εξοπλισμός βυθίστηκε στη λάσπη, ενώ πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή στο ilialive.gr του κατοίκου Δημήτρη Κολόκα, ο οποίος είδε την περιουσία του να χάνεται μέσα σε λίγες ώρες: «Χθες το πρωί είχε νερό στα πιο χαμηλά μέρη από εκεί και μέχρι το βράδυ ήρθε κι εδώ. Ήρθαν και κάποιοι μηχανικοί από το Φράγμα. Το νερό ανέβαινε διαρκώς…Δεν μπορώ να μπω στο σπίτι μου. Δεν έχω ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Έχω καταστραφεί. Έχω πράγματα αξίας μέσα».

Απουσία ενημέρωσης πριν από την απελευθέρωση των υδάτων καταγγέλλει η ιδιοκτήτρια κατοικίας που αυτή τη στιγμή παραμένει εγκλωβισμένη στο σπίτι της, χωρίς δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης.

Οι ζημιές στον αγροτικό τομέα είναι σημαντικές, καθώς πλημμύρισαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και θερμοκήπια, προκαλώντας ανησυχία στους παραγωγούς για τις επιπτώσεις στην επερχόμενη καλλιεργητική περίοδο.