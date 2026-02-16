Δύο άνδρες ηλικίας 67 και 60 ετών καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για υπόθεση πλαστογραφίας, που σχετιζόταν με αγροτική έκταση ιδιοκτησίας μιας γυναίκας η οποία είχε πεθάνει από έμφραγμα το 2020.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιούνιο του 2020, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον 67χρονο να καλλιεργεί αγροτεμάχιο σε χωριό του Δήμου Ρήγα Φεραίου στη Μαγνησία, ιδιοκτησίας 51χρονης που είχε αποβιώσει λίγους μήνες νωρίτερα. Η παρουσία του στο χωράφι προκάλεσε αντιδράσεις κατοίκου της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία. Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις, ο κατηγορούμενος παρουσίασε μισθωτήριο, που φερόταν να φέρει την υπογραφή της ιδιοκτήτριας και να του παραχωρεί τη χρήση της έκτασης.

Η γυναίκα ζούσε μόνη στη Θεσσαλονίκη και κατείχε 53 στρέμματα. Είχε βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμά της, αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό της, σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που καθυστέρησε τη διαχείριση της περιουσίας και την πρόσβαση των συγγενών στα προσωπικά της έγγραφα. Η αδελφή της κατέθεσε στο δικαστήριο ότι χρειάστηκε περίπου ενάμισης χρόνος, μέχρι να ανοίξει το διαμέρισμα και να συγκεντρωθούν αυθεντικά δείγματα της υπογραφής της. Τα έγγραφα εξετάστηκαν από ειδικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η υπογραφή στο μισθωτήριο δεν ήταν γνήσια.

Ο 67χρονος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το μισθωτήριο, υποστηρίζοντας όμως πως υπήρχε προφορική συμφωνία με την ιδιοκτήτρια. Όπως είπε, η γυναίκα τού όφειλε χρήματα και είχαν συμφωνήσει να τα «βρουν» μέσω της χρήσης του χωραφιού, με τη συγκατάθεσή της, έστω και χωρίς επίσημα έγγραφα.

Ο ρόλος του προέδρου της κοινότητας

Στην υπόθεση -όπως αναφέρει το gegonota.news- εμπλέκεται και ο 60χρονος τότε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο οποίος φέρεται να επικύρωσε το γνήσιο της υπογραφής στο μισθωτήριο. Υποστήριξε, ότι η γυναίκα τον είχε καλέσει τηλεφωνικά και τού είχε ζητήσει να προχωρήσει στη διαδικασία. Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για λόγους υγείας και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Η οικογένεια της 51χρονης απέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Η αδελφή της ανέφερε, ότι η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στις υποθέσεις της και δεν θα παραχωρούσε ποτέ την περιουσία της με αυτόν τον τρόπο. Επεσήμανε επίσης, ότι μετά τον θάνατό της διαπιστώθηκε έλλειψη χρημάτων από το σπίτι της, γεγονός που διερευνάται σε ξεχωριστή υπόθεση.

Οι ποινές και τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν στοιχεία, ότι ο 67χρονος είχε επιχειρήσει να δηλώσει την έκταση για λήψη αγροτικής επιδότησης. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ως ιδιοκτήτρια εμφανιζόταν η αδελφή της θανούσας. Επιπλέον, το μισθωτήριο δεν είχε δηλωθεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, όπως προβλέπεται.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 67χρονο ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή, ενώ ο 60χρονος καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση, επίσης με αναστολή. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν, κατά περίπτωση, πλαστογραφία με χρήση, ψευδή βεβαίωση, ηθική αυτουργία και χρήση ψευδούς βεβαίωσης.