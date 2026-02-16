Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της χώρας. Μέσα από μια σειρά νέων παρεμβάσεων συνολικού ύψους 26.268.000 ευρώ, τα Υπουργεία Αθλητισμού και Εσωτερικών αλλάζουν ριζικά τον χάρτη των εγκαταστάσεων σε Ζάκυνθο, Ιωάννινα, Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα.

Όπως επισημαίνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τα έργα αυτά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει ήδη 500 αθλητικά έργα σε όλη την επικράτεια. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και, κυρίως, ενεργειακά βιώσιμων χώρων άθλησης για όλους τους πολίτες.

Οι παρεμβάσεις ανά περιοχή:

Στη Ζάκυνθο, οι επενδύσεις αγγίζουν τα 5,1 εκατ. ευρώ. Ξεχωρίζει η κατασκευή του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου (3,5 εκατ. ευρώ), ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η πλήρης αποκατάσταση των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα αναβάθμισης στα γήπεδα Γαϊτανίου και Αγίου Κήρυκα.

Στα Ιωάννινα, το βάρος πέφτει στην ενεργειακή θωράκιση. Με κονδύλια ύψους 3,05 εκατ. ευρώ, το Κλειστό Κολυμβητήριο (ΠΕΑΚΙ) μετατρέπεται σε πρότυπο εγκατάστασης. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό, εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου, μειώνοντας δραστικά το λειτουργικό κόστος.

Στην Αιτωλοακαρνανία, υλοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος πακέτου, με έργα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις μοιράζονται σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Θέρμο, ενώ ξεχωρίζει η ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου, μια επένδυση που φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ.

Στην Αχαΐα, η χρηματοδότηση των 6 εκατ. ευρώ κατανέμεται μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας. Στο επίκεντρο βρίσκονται εμβληματικές εγκαταστάσεις της Πάτρας, όπως το Κολυμβητήριο «Αντώνιος Πεπανός» και το Κλειστό «Δημήτριος Τόφαλος», ενώ αυξάνεται σημαντικά και ο τακτικός προϋπολογισμός του ΠΕΑΚ Πάτρας.