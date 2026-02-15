Επιστήμονες ανακάλυψαν το αρχαιότερο δείγμα του ιού του κοινού κρυολογήματος, εντοπίζοντάς το σε ιστούς γυναίκας που είχε προσβληθεί πριν από περίπου 250 χρόνια. Η ανακάλυψη αυτή θεωρείται ορόσημο για την έρευνα, καθώς πρόκειται για τον παλαιότερο επιβεβαιωμένο ανθρώπινο ιό RNA που έχει ποτέ ανακτηθεί.

Μέχρι σήμερα, ίχνη αρχαίων ιών είχαν βρεθεί σε ανθρώπινους σκελετούς ηλικίας έως και 50.000 ετών, όμως οι περισσότερες από αυτές τις ανακαλύψεις αφορούσαν DNA ιούς. Οι ιοί RNA, όπως οι ρινοϊοί που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, είναι πολύ πιο ευμετάβλητοι και αποσυντίθενται μέσα σε λίγες ώρες μετά τον θάνατο.

Η ανάκτηση τέτοιου υλικού είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα ανθρώπινα κύτταρα παράγουν επίσης RNA κατά τη διαδικασία ανάγνωσης του γενετικού κώδικα, γεγονός που περιπλέκει τον εντοπισμό των ιικών καταλοίπων. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές συνεχίζουν να διευρύνουν τα όρια ανάκτησης αρχαίου RNA. Πρόσφατα, μια ομάδα κατάφερε να εξαγάγει RNA από μαμούθ που είχε πεθάνει πριν από 40.000 χρόνια.

Η ιστορική ανακάλυψη στη Γλασκώβη

Για να ξεπεράσουν τα εμπόδια της διατήρησης, οι επιστήμονες μετέβησαν στο Μουσείο Ανατομίας Hunterian του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, όπου φυλάσσονταν δείγματα πνευμονικού ιστού μέσα σε αλκοόλη. Τα δείγματα ανήκαν σε δύο άτομα: μια γυναίκα από το Λονδίνο που πέθανε γύρω στη δεκαετία του 1770 και ένα ακόμη άτομο, άγνωστου φύλου, που πέθανε το 1877. Και οι δύο περιπτώσεις παρουσίαζαν σοβαρή αναπνευστική νόσο.

Οι ερευνητές κατάφεραν να ανασυνθέσουν το πλήρες RNA γονιδίωμα ενός ρινοϊού από τη γυναίκα του 18ου αιώνα. Η ανάλυση έδειξε ότι έπασχε επίσης από βακτηριακές λοιμώξεις, όπως Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae και Moraxella catarrhalis.

Ένα εξαφανισμένο στέλεχος του ιού

Το ανακατασκευασμένο γονιδίωμα συγκρίθηκε με τη βάση δεδομένων του National Institutes of Health, που περιλαμβάνει εκατομμύρια ιικές αλληλουχίες. Διαπιστώθηκε πως ανήκει στην ομάδα των ανθρώπινων ρινοϊών Α και αντιπροσωπεύει μια εξαφανισμένη γενετική γραμμή, συγγενική με τον σύγχρονο τύπο A19.

«Συγκρίνοντάς το με σημερινούς ιούς, εκτιμούμε ότι ο ιστορικός αυτός ιός και ο σύγχρονος A19 είχαν κοινό πρόγονο κάπου τον 17ο αιώνα», δήλωσε η δρ. Έριν Μπάρνετ του Fred Hutchinson Cancer Centre. Αναφερόμενη στους ανθρώπους των οποίων τα δείγματα μελετήθηκαν, πρόσθεσε: «Οι ιστορίες αυτών των δύο ατόμων παραμένουν άγνωστες· ελπίζουμε η έρευνα να συμβάλει στην αναγνώρισή τους».

Πρωτοποριακή μέθοδος ανάλυσης

Η ομάδα εξήγαγε RNA και DNA από τον διατηρημένο πνευμονικό ιστό, ωστόσο τα δείγματα RNA ήταν «εξαιρετικά κατακερματισμένα», όπως ανέφερε η δρ Barnett, με τα περισσότερα τμήματα να έχουν μήκος μόλις 20 έως 30 νουκλεοτίδια. «Για να γίνει αντιληπτό, τα μόρια RNA στα ζωντανά κύτταρα ξεπερνούν συνήθως τα 1000 νουκλεοτίδια», εξήγησε, προσθέτοντας πως «αντί για μακριές αλυσίδες, έπρεπε να συναρμολογήσουμε πληροφορίες από πολυάριθμα μικροσκοπικά κομμάτια».

Τα νουκλεοτίδια είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των νουκλεϊκών οξέων, με μήκος μόλις 0,34 νανομέτρα – ένα απειροελάχιστο κλάσμα του μέτρου. Ανεξάρτητοι ειδικοί χαρακτήρισαν την ανακάλυψη «σημαντικό ορόσημο» για την επιστήμη, σύμφωνα με το περιοδικό New Scientist.

Ο Love Dalén από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης τη χαρακτήρισε «πραγματικά σημαντική, καθώς αποδεικνύει ότι είναι δυνατή η ανάκτηση RNA από παλαιά δείγματα που διατηρούνται σε υγρή μορφή».

Όπως σημείωσε, «αυτή είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής στην έρευνα των ιών RNA», επισημαίνοντας ότι «πολλοί RNA ιοί εξελίσσονται ταχύτατα, επομένως η μελέτη τους σε βάθος αιώνων θα αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για την εξέλιξή τους».

Πηγή: GB News. com