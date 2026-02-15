Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας που διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Στο μήνυμά του, ο κ. Σαμαράς στάθηκε στην κοινή τους πορεία και στην ποιότητα του χαρακτήρα της εκλιπούσης, τονίζοντας το ήθος που την διέκρινε κατά τη διάρκεια της μακράς δημόσιας διαδρομής της.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε:

«Η απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί. Γιατί εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της».