Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας. Πιο συγκεκριμένα: α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από την αρχή της ημέρας και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες […]