Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, είναι Της Απόκρεω, Οσίου Ευσεβίου. Γιορτάζουν οι: Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής Χλόη.

Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου.

