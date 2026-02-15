Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, είναι Της Απόκρεω, Οσίου Ευσεβίου. Γιορτάζουν οι: Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής Χλόη.
Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου.
Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, είναι Της Απόκρεω, Οσίου Ευσεβίου. Γιορτάζουν οι: Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής Χλόη.
Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας. Πιο συγκεκριμένα: α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από την αρχή της ημέρας και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις προμεσημβρινές ώρες […]
Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, είναι Της Απόκρεω, Οσίου Ευσεβίου. Γιορτάζουν οι: Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής Χλόη. Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου.
Ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του ποινικολόγου το 2017 Αλβανός, φέρεται επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές Μαλανδρίνου, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση μέσω συνεργατών
Οι αστυνομικοί αναζητούσαν για δυόμιση ώρες τον δράστη, ο οποίος διέφυγε και κυκλοφορούσε με το όπλο γεμάτο