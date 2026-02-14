Σήμερα, Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και Ουαλεντίνου επισκόπου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Βαλεντίνη,
- Βαλεντίνα,
- Ντίνα,
- Βαλεντίνος,
- Βαλεντίων,
- Βαλεντίνο,
- Ντίνος.
Άγιος Ουαλεντίνος ή Βαλεντίνος
Ο Ουαλεντίνος ή Βαλεντίνος ήταν επίσκοπος στο Τέρνι και μαρτύρησε, άγνωστο πότε, στη Ρώμη. Την ίδια ημέρα τιμάται η μνήμη του Αγίου Ουαλεντίνου ή Βαλεντίνου, που ήταν κληρικός στη Ρώμη και μαρτύρησε κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Κλαυδίου (41-54) ή Κλαυδίου Β’ (268-270).
Στη Δύση, η ημέρα της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται εορτή των ερωτευμένων, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος από τη ζωή των συγκεκριμένων αγίων.
Πιθανότατα, η επιλογή αυτή συνδέεται με τη γιορτή της γονιμότητας, που εορταζόταν από τους Ρωμαίους στις 15 Φεβρουαρίου («Λουπερκάλια»).