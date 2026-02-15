Αφρικανική σκόνη έχει καλύψει το λεκανοπέδιο της Αττικής, με την ορατότητα να μειώνεται αισθητά και ακόμη και την Ακρόπολη να χάνεται πίσω από το πυκνό πέπλο. Το έντονο καιρικό φαινόμενο προκαλεί σοβαρά προβλήματα, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες, καθώς το νέφος περιέχει μικροσωματίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, αποφασίστηκε τα σχολεία όλων των βαθμίδων να παραμείνουν κλειστά αύριο Δευτέρα, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υγείας.

Το φαινόμενο, που προέρχεται από την έρημο της Σαχάρας, έχει σκεπάσει τα εμβληματικά τοπόσημα της Πρωτεύουσας με ένα παχύ στρώμα θολούρας, επηρεάζοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα.

Επέκταση του φαινομένου και πορεία της σκόνης

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων από τη Βόρεια Αφρική ήταν ιδιαίτερα αυξημένες το μεσημέρι, με την Αττική να αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα. Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στη νότια Ελλάδα, με επίκεντρο την Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο.

Το φαινόμενο επεκτείνεται και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας συνολικά την περιοχή των νότιων Βαλκανίων, καθώς η αέρια μάζα κινείται βορειοανατολικά.

Συστάσεις των ειδικών – Προβλέψεις για ύφεση

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής. Όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει πλήρως έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας.

Μιλώντας στο ΕΡΤ, η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η σκόνη στα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό. «Τα τελευταία χρόνια τη βιώνουμε όλο και πιο συχνά», σημείωσε, κάνοντας λόγο για πολλαπλές επιπτώσεις, από αλλεργίες έως καρδιακά προβλήματα.

Η ίδια τόνισε ότι παιδιά, ενήλικες και εγκυμονούσες θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση χωρίς προστατευτική μάσκα. «Εάν η ένταση είναι πολύ μεγάλη μπορεί να γίνει μια σημαντική επιβάρυνση στην υγεία των ατόμων», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την ανάγκη αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων.

Μέτρα προστασίας από την αφρικανική σκόνη

Οι ειδικοί συνιστούν συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης στα αιωρούμενα σωματίδια:

Περιορισμός δραστηριοτήτων: Αποφύγετε την έντονη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες.

Χρήση μάσκας: Προτείνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2), γνωστής από την περίοδο της πανδημίας, για την καλύτερη θωράκιση του αναπνευστικού.

Προστασία εσωτερικών χώρων: Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά τις ώρες αιχμής και χρησιμοποιήστε καθαριστές ή ιονιστές αέρα, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.