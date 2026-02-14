Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσος, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ελ Κααμπί
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το παιχνίδι που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΑΕΛ, σχολίασε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ και τόνισε ότι προτεραιότητα είναι το ματς με τους «βυσσινί». Αναλυτικά τα όσα ανέφερε: Η ομάδα έρχεται από ένα αποκλεισμό στο Κύπελλο και είναι […]
Δύο νέοι απόντες προέκυψαν στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού ενόψει του εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΛ, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Κυριακόπουλος και Ίνγκασον! Ο πρώτος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ ο δεύτερος αισθάνθηκε ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Τετέι θα εκτίσει ποινή καρτών, ενώ ανέτοιμοι παραμένουν οι Πελίστρι, […]
Ο Ιγκόρ Τούντορ είναι ο νέος προπονητής της Τότεναμ, όπως ανακοίνωσαν τα «σπιρούνια».
Οι φίλοι της Γουέστ Χαμ κλιμάκωσαν τις αντιδράσεις τους απέναντι στους ιδιοκτήτες του συλλόγου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας με πανό που πέταξε πάνω από το γήπεδο πριν από αγώνα Κυπέλλου.
Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον φετινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Λεβαδειακό. Το ζητούμενο είναι οι τρεις βαθμοί που μπορεί να τους φέρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, πριν από το μεγάλο ντέρμπι τίτλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και AEK στην Τούμπα. Η αποστολή των Πειραιωτών έρχεται με απουσίες, καθώς ο Ντάνιελ […]