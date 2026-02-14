Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον φετινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Λεβαδειακό. Το ζητούμενο είναι οι τρεις βαθμοί που μπορεί να τους φέρει  στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, πριν από το μεγάλο ντέρμπι τίτλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και AEK στην Τούμπα.

Η αποστολή των Πειραιωτών έρχεται με απουσίες, καθώς ο Ντάνιελ Ποντένσε θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας, ενώ οι Μέχντι Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν για τους μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Παρά τα εμπόδια, ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει χαρακτήρα και να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη κάτω απ’ τα δοκάρια, τους Ροντινέι και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ, τους Μπιανκόν και Ρέτσο.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο GIO KAY στα ΝΕΑ
Τελευταία Νέα