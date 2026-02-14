Η Cardi B βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι μόνο για τη μουσική της, αλλά και για μια εντυπωσιακή πτώση στη σκηνή του Little Miss Drama Tour στο Λας Βέγκας. Η 33χρονη ράπερ έπεσε από μια καρέκλα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, ωστόσο αντέδρασε με χιούμορ, ρίχνοντας ακόμη ένα παιχνιδιάρικο καρφί προς την κυβέρνηση.

Καθώς σηκώθηκε από το πάτωμα, η Cardi B αστειεύτηκε λέγοντας: “Δεν ήμουν εγώ, ήταν η κυβέρνηση.” Το περιστατικό προκάλεσε γέλια στο κοινό, αλλά και νέα συζήτηση γύρω από τις πολιτικές της αναφορές, που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διάσημη τραγουδίστρια επιτίθεται στις αμερικανικές αρχές. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, είχε προκαλέσει αντιδράσεις με τα σχόλιά της εναντίον της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) σε συναυλία της στην Καλιφόρνια.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της εμφάνισης, απευθυνόμενη στο κοινό, ρώτησε αν υπήρχαν Γουατεμαλέζοι ή Μεξικανοί παρόντες και πρόσθεσε με χαρακτηριστικό ύφος: “Αν έρθει η ICE εδώ, θα τους τσακίσουμε… Δεν θα πάρουν τους θαυμαστές μου”.

Αντιπαράθεση με τις αρχές και αντιδράσεις στα social media

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο απάντησε μέσω Twitter, αναφερόμενο σε παλαιότερη παραδοχή της Cardi B ότι στο παρελθόν είχε ναρκώσει και ληστέψει πελάτες ως χορεύτρια σε strip club. Η ανάρτηση των αρχών ανέφερε ότι “όσο δεν ναρκώνει και δεν ληστεύει πράκτορές μας, θα το θεωρήσουμε πρόοδο.”

Η ράπερ απάντησε λίγες ώρες αργότερα, κάνοντας αιχμηρή αναφορά στις αποκαλύψεις γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων, λέγοντας: “Αν μιλάμε για ναρκωτικά, ας μιλήσουμε για τον Έπσταϊν και τους φίλους του που ναρκώνουν ανήλικες κοπέλες για να τις βιάσουν”.

Η παρέμβασή της δίχασε το κοινό. Κάποιοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων την επαίνεσαν για το θάρρος της να μιλήσει για τις υποθέσεις αυτές, ενώ άλλοι την κατηγόρησαν ότι αλλάζει θέμα και υπεκφεύγει.

Η πολιτική διάσταση στη μουσική σκηνή

Η στάση της Cardi B έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τα βραβεία και τις συναυλίες τους για να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Στα φετινά Grammy Awards, μεταξύ άλλων, οι Justin Bieber, Billie Eilish, Kehlani και Joni Mitchell εμφανίστηκαν με μικρά pins που έγραφαν “ICE OUT”.

Ο Bad Bunny, παραλαμβάνοντας το βραβείο για το Best Música Urbana Album, δήλωσε: “Δεν είμαστε ζώα. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί”. Αντίστοιχα, η Billie Eilish υπογράμμισε από τη σκηνή ότι “κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη”, καλώντας το κοινό να συνεχίσει να διαμαρτύρεται.

Στο ίδιο πνεύμα, η Lorde δώρισε 204.000 δολάρια από τις εμφανίσεις της στη Μινεάπολη σε οργανώσεις υπεράσπισης των μεταναστών, συνοδεύοντας τη χειρονομία με το μήνυμα “ICE OUT” στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πολιτική έκφραση στη μουσική σκηνή φαίνεται να εντείνεται, με τη Cardi B να παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που συνδυάζουν την ποπ κουλτούρα με την κοινωνική κριτική.

Πηγή: Daily Mail