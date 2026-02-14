Η Τροχαία προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας ειδικής μονάδας με στόχο τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα. Η ομάδα, με την ονομασία «Κόμβος», έκανε την πρώτη της εμφάνιση την Παρασκευή (14/2), κατά την άφιξη των αγροτών στην πρωτεύουσα.

Η νέα αυτή μονάδα απαρτίζεται από 150 αστυνομικούς και έχει ως αποστολή τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την άμεση επέμβαση σε τροχαία ατυχήματα. Η δράση της επικεντρώνεται σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, «χρησιμοποιείται σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως drones και κάμερες, που επιτρέπουν στους αστυνομικούς να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα σημεία συμφόρησης και να παρεμβαίνουν στα φανάρια και τις βασικές οδικές αρτηρίες για την αποφόρτισή τους».

Ο στόχος του εγχειρήματος

Σύμφωνα με τον κ. Ρήγα, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη της δύναμης σε κομβικά σημεία σε όλη την Αττική. Στόχος είναι η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης «κατά 10% έως 20%», κάτι που, όπως τόνισε, «θα αποτελέσει τεράστια επιτυχία για την ποιότητα ζωής των πολιτών».