Κατολισθήσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, με ζημιές και αποκλεισμούς σε βασικούς άξονες της περιοχής. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες καταπτώσεις βράχων και φερτών υλικών, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων.

Σε παραλιακές και ορεινές ζώνες, μεγάλοι βράχοι έχουν φτάσει μέχρι το οδόστρωμα. Τα συνεργεία εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς το έδαφος παραμένει κορεσμένο και ασταθές, καθιστώντας τις επιχειρήσεις αποκατάστασης ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή. Η πλήρης αποκατάσταση του δρόμου εκτιμάται ότι θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα–Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων–Αντιρρίου, όπου παρατηρείται αυξημένος φόρτος και σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η εναλλακτική διαδρομή δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τον όγκο των οχημάτων.

Προβλήματα σε Πρέβεζα και Πάργα

Στην Πρέβεζα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Εθνική Οδός Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας παρουσιάζει συνεχή φαινόμενα καταπτώσεων, ενώ ζημιές έχουν εντοπιστεί σε περιοχές όπως Μυρσίνη, Μύτικας και Καστροσυκιά.

Σύμφωνα με το epiruspost, στον Μύτικα το οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα επηρεάζουν θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην πόλη της Πρέβεζας, η παραλιακή ζώνη δέχεται ισχυρή πίεση από τα νερά.

Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, ζημιές έχουν καταγραφεί στον δρόμο Πέρδικα–Αγιά–Ανθούσα, καθώς και στην ίδια την κωμόπολη. Στην Ανθούσα, αποκόλληση βράχου προκάλεσε την καταστροφή σταθμευμένου οχήματος.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στον δρόμο Ηγουμενίτσας–Μαυροματίου, όπου σημειώνονται καθιζήσεις του εδάφους και νέες πτώσεις βράχων, επιτείνοντας τα προβλήματα στις μετακινήσεις και την ασφάλεια των οδηγών.