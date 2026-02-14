Κακοκαιρία με έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξει τη χώρα απόψε, ξεκινώντας από τα δυτικά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Η επιδείνωση του καιρού θα είναι πρόσκαιρη, με διάρκεια έως το απόγευμα της Κυριακής.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου από τα βορειοδυτικά, επηρεάζοντας αρχικά την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο. Στο Ιόνιο πνέουν ήδη πολύ ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν έως τα 8 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, προτού κινηθούν προς τα βορειοανατολικά.

Από το μεσημέρι της Κυριακής, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται βροχές και ισχυροί άνεμοι. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα καλύψει μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Την Κυριακή οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας έως και τα 9 μποφόρ. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, περιορίζοντας σταδιακά και τη σκόνη.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ενώ η Πολιτική Προστασία απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

α. Στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών, από το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου έως το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026.

β. Στην Ήπειρο, από τη νύχτα του Σαββάτου έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026.

γ. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο απόψε (7-8 μποφόρ) και στο Αιγαίο την Κυριακή (8-9 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ο στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να παρουσιαστούν τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Η ετοιμότητα αυτή μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από τα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας.