Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Νοτιοδυτική Πελοπόννησος, καθώς το παρατεταμένο κύμα κακοκαιρίας προκαλεί εκτεταμένα προβλήματα σε υποδομές, με καταρρεύσεις κτιρίων και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην Ηλεία, το Κατάκολο αντιμετωπίζει διαρκή απειλή κατολισθήσεων, με έναν τεράστιο βράχο σε δύσβατο σημείο να θέτει σε άμεσο κίνδυνο κατοικίες. Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί δέκα σπίτια, ενώ η πρόσβαση στο σημείο παραμένει αδύνατη λόγω της αστάθειας του εδάφους. Με απόφαση του Δήμου, ο κεντρικός δρόμος προς το Κατάκολο παραμένει κλειστός, καθώς ακόμη και τα δέντρα της περιοχής θεωρούνται επίφοβα για πτώση.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κατακόλου, Φραγκίσκος Κολόσακας, έκανε λόγο στο ilialive.gr για πολύ επικίνδυνη κατάσταση: «Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση, γιατί είναι πρωτόγνωρο το νερό που πέφτει. Η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια και όλοι οι κάτοικοι είναι επί ποδός. Έχουν εκκενωθεί 10 σπίτια, είναι ένας βράχος στρογγυλός και αν ξεφύγει θα κυλήσει μέχρι τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε αν πέσει και προς τα πού θα πάει. Υπάρχει κίνδυνος να διαλύσει το σούπερ μαρκετ ή το λιμεναρχείο».

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι γίνονται προσπάθειες να συγκρατηθεί στο σημείο και να μην πέσει. «Υπάρχουν και άλλες ζημιές, με πτώση δέντρου πάνω σε σπίτι στην Αλκιώνα» προσθέτει.

Στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας οι έντονες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ και πολλές ημέρες στην περιοχή έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές κοινότητες.

Υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού καταγράφηκε στα Άσπρα Σπίτια, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ποτάμι σκέπασε τα οδικά δίκτυα, ενώ η συσσώρευση υλικών προκάλεσε την επιχωμάτωση καλλιεργήσιμων χωραφιών, όπως και την απόφραξη υδραυλάκων και λοιπών αποστραγγιστικών υποδομών, με συνέπεια την παρεμπόδιση της ομαλής απορροής των υδάτων. Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην περιοχή Πεύκες, όπου σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους. Ο δήμος έχει κινητοποιήσει μηχανήματα έργου και συνεργεία για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία της περιοχής.

Οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου 24ώρου έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στο σύνολο των κοινοτήτων του Δήμου Ζαχάρως. Ο όγκος νερού που δέχθηκε η περιοχή είναι ιδιαίτερα μεγάλος και σπάνιος για τα δεδομένα της, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και σε βασικές υποδομές.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Μεσσηνία. Όπως έγινε γνωστό στη Μεσσήνη, μετά από 36 ώρες αδιάκοπης βροχόπτωσης, κατέρρευ ε ολόκληρο τοιχίο πλινθόκτιστου σπιτιού στην περιοχή της Κρεμάλας. Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν πεζοί ή οχήματα στο σημείο. Κατά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, σε ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με πλημμυρισμένα θερμοκήπια και καλλιέργειες, ενώ ποτάμια και χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στα όρια Μεσσηνίας και Ηλείας, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Νέδα έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές. Στον Ταΰγετο, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές καθιζήσεις, με αποτέλεσμα ο δρόμος που συνδέει την Αλαγονία με την Αρτεμισία να παραμένει πλήρως κλειστός, απομονώνοντας οικισμούς και δυσχεραίνοντας την πρόσβαση συνεργείων.