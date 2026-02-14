Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έναν άνδρα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην Ηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο σπίτι ενός νεαρού ζευγαριού στην κοινότητα Κάτω Παναγιά, κατά τη διάρκεια έντονου καυγά. Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον σύντροφό της με ένα μεγάλο ψαλίδι που βρήκε μπροστά της, τραυματίζοντάς τον στον ώμο. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια υπέβαλε καταγγελία για την επίθεση σε βάρος του.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας, η οποία οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και οπλοχρησία. Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, δικηγόρος Αμαλιάδας Δημήτρης Καραγιάννης, ανέφερε: «Πρόκειται για ένα πραγματικά ατυχές περιστατικό που συνέβη σε ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο μάλιστα έχει αποκτήσει και ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 1,5 έτους. Η κατηγορούμενη – εντολέας μου, δράστης του επεισοδίου-, δεν είχε σε καμία περίπτωση πρόθεση ή προμελετημένο σχέδιο να τραυματίσει, πολλώ δε μάλλον να σκοτώσει τον επί 7 συναπτά έτη σύντροφο της.

Απλά από μια παρεξήγηση που υπήρξε για ένα προσωπικό ζήτημα της εντολέος μου το θύμα – σύντροφος της εκνευρίστηκε υπερβολικά, άρχισε να την εξυβρίζει και να την απωθεί βίαια και τότε αυτή στη προσπάθεια της να αμυνθεί, καθόσον κρατούσε στην αγκαλιά της το ανήλικο τέκνο τους, πήρε στο χέρι της ένα παιδικό ψαλίδι κοψίματος νυχιών που βρίσκονταν πλησίον της και καθώς επιχειρούσε να αποφύγει την σε βάρος της επίθεση, τραυμάτισε ελαφρά τον σύντροφο της στον ώμο του.

Επαναλαμβάνω ότι δεδομένα η εντολέας μου δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, κάτι που επιβεβαίωση και ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αμαλιάδας που άσκησε ποινική δίωξη για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα και συγκεκριμένα για το αδίκημα των σωματικών βλαβών στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας και για οπλοχρησία και όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως».