Ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το 2017 φέρεται να βρίσκεται πίσω από κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου, το οποίο αποκαλύφθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για άνδρα αλβανικής καταγωγής, που εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης και, σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, είχε αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισμό εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών εντός των φυλακών Μαλανδρίνου στη Φωκίδα.

Κατά την αστυνομική έρευνα, ο 49χρονος φέρεται να οργάνωνε τη μεταφορά, εισαγωγή και διανομή των ναρκωτικών, να εντόπιζε προμηθευτές και να διαχειριζόταν τα οικονομικά οφέλη της οργάνωσης. Παρά το γεγονός ότι παραμένει έγκλειστος, οι Αρχές εκτιμούν ότι καθοδηγούσε το κύκλωμα μέσω συνεργατών του, οι οποίοι είχαν αναλάβει επιμέρους ρόλους.

Οι συλλήψεις και η επιχείρηση

Το πρωί της 13ης Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη 23χρονη γυναίκα αιγυπτιακής καταγωγής, η οποία επιχείρησε να εισαγάγει ποσότητες ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, κρυμμένες στο σώμα της.

Κατασχέθηκαν συνολικά:

* 33 γραμμάρια κοκαΐνης

* 21 γραμμάρια ηρωίνης

* 13 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

* 11 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

* 66 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Σε έρευνα που ακολούθησε σε σπίτι συνεργού στον Γέρακα, εντοπίστηκαν αεροβόλο πιστόλι τύπου SIG SAUER, αμπούλες πεπιεσμένου αέρα, μεταλλικά σφαιρίδια, 2.150 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα και ένα Ι.Χ.Ε. όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά.

Δομημένη εγκληματική οργάνωση

Η δικογραφία αποκαλύπτει ότι η οργάνωση διέθετε σαφή ιεραρχία και καταμερισμό ρόλων. Ο φερόμενος εγκέφαλος έδινε εντολές και διαχειριζόταν τα κέρδη, ενώ άμεσος συνεργάτης του είχε αναλάβει την ανεύρεση «πελατών» και τη διακίνηση εντός των φυλακών.

Η 23χρονη γυναίκα φέρεται να ήταν υπεύθυνη για την παραλαβή, επανατυποποίηση και μεταφορά των ναρκωτικών, ενώ άλλος κατηγορούμενος συμμετείχε περιστασιακά στη μεταφορά.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άμφισσας, ενώ για τον 49χρονο δεν προβλέπεται μεταγωγή λόγω του καθεστώτος κράτησής του ως κρατούμενου ειδικής κατηγορίας.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο φερόμενος εγκέφαλος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απόδραση και άλλα σοβαρά αδικήματα. Υπενθυμίζεται ότι έχει καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το 2017, υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.