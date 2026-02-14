Οικονομική ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων δρομολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για επιδότηση των εργασιών που απαιτούνται ώστε κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης. Πρόκειται για μια παρέμβαση με σαφές περιβαλλοντικό αλλά και πρακτικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς καλύπτει ένα κόστος που για πολλούς λειτουργούσε αποτρεπτικά εδώ και χρόνια. Η νέα δράση, που προδημοσιεύθηκε από τον υπουργό Σταύρος Παπασταύρου, έρχεται να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα σε οικισμούς με έτοιμο δίκτυο αποχέτευσης, επιβεβαιώνοντας τον στόχο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να συνδυάσει περιβαλλοντική προστασία και ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών.

Το πρόγραμμα αφορά κατοίκους οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων που διαθέτουν ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, αλλά δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ένταξη στο πρόγραμμα – που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής – δεν θα εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα) σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη και βρίσκονται σε επιλέξιμους οικισμούς.

Ύψος επιδότησης και προσαυξήσεις

Η επιδότηση θα καταβάλλεται εφάπαξ, ως κατ’ αποκοπή ποσό, βάσει των νόμιμων παραστατικών για εργασίες και υλικά σύνδεσης. Το μέγιστο ποσό ανέρχεται σε 850 ευρώ, ενώ αυξάνεται κατά 250 ευρώ εφόσον απαιτείται αντλία. Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται ως επιλέξιμη δαπάνη. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 200 ευρώ.

Στην ηπειρωτική χώρα, το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 850 ευρώ χωρίς εξοπλισμό και 1.100 ευρώ με εξοπλισμό. Αντίστοιχα, στη νησιωτική χώρα η επιδότηση φθάνει τα 1.050 ευρώ χωρίς αντλία και τα 1.300 ευρώ όταν απαιτείται εξοπλισμός.

Όροι συμμετοχής

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει έως τρεις αιτήσεις ανά οικισμό για διαφορετικές συνδέσεις, ενώ για κάθε σύνδεση επιτρέπεται μία μόνο αίτηση, η οποία πρέπει να έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, να έχουν δηλώσει το ακίνητο στο Ε9 και να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των συνιδιοκτητών. Παράλληλα, απαιτείται έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα ύδρευσης ή αποχέτευσης (ΔΕΥΑ ή Δήμο), καθώς και βεβαίωση κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης, όπου αυτό απαιτείται. Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να εκδοθούν μετά την προδημοσίευση του προγράμματος.

Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης ή δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας – εκτός της περίπτωσης παραχώρησης σε συγγενή α’ βαθμού – και επαγγελματικής στέγης, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το καθεστώς de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).

Διάρκεια και διαδικασία αξιολόγησης

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της σύνδεσης ορίζεται σε δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται άμεσα, με βάση τη χρονική προτεραιότητα και τη διαθεσιμότητα πόρων.

Οι λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα εκδοθεί για την προκήρυξη του προγράμματος.