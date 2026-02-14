Τελευταία Νέα
Oι νέοι κανονισμοί έχουν φέρει τα πάνω κάτω στη Formula1. Η υβριδική εποχή δείχνει να αλλάζει το χάρτη επιδόσεων από ομάδα σε ομάδα και κατ΄επέκταση από οδηγό σε οδηγό. Κοινώς, όπως αναφέρουν οι πιλότοι τα νέα μονοθέσια είναι ένας νέος κόσμος, σα να μαθαίνεις από την αρχή την οδήγηση! Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαρλ Λεκλέρ: « Πρέπει να ξαναμάθουμε τα περισσότερα προγράμματα που υπάρχουν στο μονοθέσιο. Πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα διαχείρισης (των μονοθεσιών) πολύ καλύτερα για να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο.»
Αμερικανός Αναλυτής της Formula1 δίνει μια δική του εξήγηση για να νέα μονοθέσια τολμώντας να αναφέρει ότι τα νέα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταίριαζαν «γάντι» με τις προηγούμενες γενιές πιλότων, που έπρεπε να έχουν περισσότερο προστατευτικό ρόλο στη διαχείριση της ενέργειας, όπως απαιτεί και σήμερα η υβριδική τεχνολογία.
Ο Μάρτιν Μπλαντ φωτογράφισε και τους οδηγούς που θα είχαν το ταλέντο να πατήσουν τέρμα το γκάζι στα νέα μονοθέσια. «Πιστεύω ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ αλλά και ο Αιρτον Σένα θα λάτρευαν τα σημερινά μονοθέσια που θα τρέξουν το 2026, για αυτόν ακριβώς το λόγο. Οι οδηγοί έχουν περισσότερα πράγματα να διαχειριστούν και να προφυλάξουν ( θέματα ενέργειας κ.α.) κάτι που είχαν το ταλέντο να το κάνουν μόνο αυτοί» ανέφερε ο Αναλυτής και πρώην οδηγός της Formula1 που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Σουμάχερ, τη δεκαετία του 90 στη Benetton.
Κοντός ψαλμός για τις ομάδες που έχουν λίγο χρόνο για να κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις τους στα μονοθέσια. Την εβδομάδα που μας πέρασε η πρωταθλήτρια McLaren παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο,που θα οδηγούν ο δύο κορυφαίοι πιλότοι της. Το νέο μονοθέσιο φέρει το όνομα «MCL40», με την ομάδα των πρωταθλητών να παραμένει πιστή στα χρώματα του μαύρου και πορτοκαλί!
