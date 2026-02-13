Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, τα δωρεάν προφυλακτικά που διανεμήθηκαν στους αθλητές εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, δημιουργώντας αναστάτωση στο Ολυμπιακό Χωριό.

«Οι προμήθειες τελείωσαν μέσα σε τρεις ημέρες», δήλωσε ανώνυμα ένας αθλητής στην εφημερίδα. «Μας υποσχέθηκαν ότι θα φέρουν κι άλλα, αλλά ποιος ξέρει πότε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η La Stampa απέδωσε το πρόβλημα στους διοργανωτές, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν «ιδιαίτερα γενναιόδωροι με τις ποσότητες». «Στο Παρίσι οι αθλητές έλαβαν 300.000 προφυλακτικά – δύο την ημέρα για τον καθένα – ενώ στους φετινούς Χειμερινούς Αγώνες διατέθηκαν λιγότερα από 10.000», ανέφερε το δημοσίευμα.

Περίπου 3.000 αθλητές συμμετέχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, έναντι περίπου 10.500 στους Αγώνες του Παρισιού πριν από δύο χρόνια.

Η τοποθέτηση του περιφερειάρχη Λομβαρδίας

Την περασμένη εβδομάδα, ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, υποστήριξε ότι το θέμα δεν πρέπει να προκαλεί αμηχανία. «Ναι, παρέχουμε δωρεάν προφυλακτικά στους αθλητές του Ολυμπιακού Χωριού», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αν αυτό φαίνεται περίεργο σε κάποιους, αγνοούν ότι πρόκειται για καθιερωμένη ολυμπιακή πρακτική. Ξεκίνησε στη Σεούλ το 1988, για την ευαισθητοποίηση των αθλητών και των νέων σχετικά με την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων – ένα θέμα που δεν πρέπει να προκαλεί ντροπή».

Ο Φοντάνα μάλιστα κοινοποίησε ανάρτηση της Ισπανίδας αθλήτριας καλλιτεχνικού πατινάζ Ολίβια Σμαρτ, η οποία έδειχνε στους ακολούθους της προφυλακτικά με το κίτρινο λογότυπο της Περιφέρειας Λομβαρδίας. «Τα βρήκα», λέει στο βίντεο, το οποίο έγινε viral. «Έχουν ό,τι χρειάζεσαι».

Η καθημερινότητα στο Ολυμπιακό Χωριό

Πέρα από το συγκεκριμένο ζήτημα, οι αθλητές έχουν στη διάθεσή τους πλήθος δραστηριοτήτων στο Ολυμπιακό Χωριό. Υπάρχει μεγάλο γυμναστήριο, τραπέζια ποδοσφαίρου και air hockey, ακόμη και πιάνο για χαλάρωση.

Επιπλέον, λειτουργούν αυτόματοι πωλητές με δωρεάν ροφήματα, γεμάτοι Coca-Cola και smoothies της Innocent, προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης ανάμεσα στις προπονήσεις και τους αγώνες.

Πηγή: Guardian