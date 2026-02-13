Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν «δύσκολες», αφήνοντας να εννοηθεί πως η δημιουργία φόβου στην Τεχεράνη μπορεί να είναι αναγκαία για την ειρηνική επίλυση της αντιπαράθεσης.

«Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο που θα τακτοποιήσει πραγματικά την κατάσταση», ανέφερε ο Τραμπ, μιλώντας σε στρατιωτικούς στη βάση Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας. Υπενθύμισε, παράλληλα, τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούνιο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλλουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας πως «θα είναι έτοιμο» αν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

Κατά την επίσκεψή του στο Φορτ Μπραγκ, ο Τραμπ συναντήθηκε με άνδρες των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας, με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η ομιλία στο Φορτ Μπραγκ και οι πολιτικές αναφορές

Το Φορτ Μπραγκ, μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις παγκοσμίως, φιλοξενεί περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς. Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος Τραμπ παρέκαμψε το πρωτόκολλο, καθώς απευθυνόμενος στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, επέκρινε τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Στην ίδια τοποθέτηση, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το αμερικανικό στράτευμα σε περίπτωση που αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επόμενες εκλογές.