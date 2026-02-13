Στο τέλος της δραματικής αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και Φενέρμπαχτσε, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη 85-83 για τους Τούρκους, επικράτησε αναστάτωση στο glass floor. Το παιχνίδι έληξε με ένα εντυπωσιακό buzzer beater από τον Γουέιντ Μπάλντουιν, αλλά αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, σημειώθηκε γενική σύρραξη.

Ο Ματιάς Λεσόρ, εμφανώς εκνευρισμένος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας χάος με την έντονη αντίδρασή του. Η κατάσταση ηρέμησε μόνο όταν οι παίκτες και οι προπονητές των δύο ομάδων αποχώρησαν από το γήπεδο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)