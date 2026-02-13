Σε εσωκομματικό ζήτημα εξελίσσεται το θέμα της εκλογής συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, καθώς από το πρωί, κατά τη συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, καταγράφθηκαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου στην παρέμβαση της «εξέφρασε την ανησυχία της και μετέφερε την ανησυχία των μελών, των φηφοφόρων του κόμματος μας για τα τα φαινόμενα που επισκιάζουν την πορεία μας για το Συνέδριο, μιλώντας με αγάπη και συντροφικότητα.»

Ολόκληρη η παρέμβαση της Νάντιας Γιαννακοπούλου

Δύο προβλήματα δημιουργούν απογοήτευση και τροφοδοτούν εσωστρέφεια

Το ένα είναι η υπόθεση Παναγόπουλου και οι εξελίξεις στην ΠΑΣΚΕ που δημιουργούν κλίμα εμφυλίου πολέμου ανάμεσα σε στελέχη μας σε ένα από τους πιο νευραλγικούς χώρους όπως αυτόν του συνδικαλιστικού κινήματος.

Δεν γίνεται καθόλου κατανοητή η θέση ότι πρόκειται για γαλάζιο σκάνδαλο, όταν πρωταγωνιστής στην διερεύνηση για υπεξαίρεση είναι ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ για δεκαετίες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα και εγώ πήρα θέση δημόσια ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί κιόλας από την θέση του Προέδρου της ΓΣΕΕ όσο διαρκεί η διερεύνηση όλων όσων ελέγχονται. Από αυτά όμως μέχρι τον εμφύλιο υπάρχει μεγάλη απόσταση , πολύ περισσότερο ‘όταν – όπως μαθαίνω- αυτός άτυπα έχει ξεκινήσει καιρό πριν τις καταγγελίες.

Το δεύτερο είναι ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων. Προφανώς δεν ξυπνάει κ κοιμάται ο ελληνικος λαος με την αγωνία αυτή. Κ εγώ Ποτέ δεν εντάχθηκα σε ομάδες, ούτε και δημιούργησα. Ποτέ δεν με απασχολούσε η μάχη των συσχετισμών. Δεν με απασχολεί να εκλέξω πέντε ή δέκα μέλη στην ΚΠΕ για να το πω απλά και γι αυτό μιλάω με βάση το τι εισπράττω ως αγωνία απο τα μέλη μας και το μεταφέρω.

Ωστόσο το νέο σύστημα είναι απλά αντικαταστατικό , αφού χτυπάει την αυτονόητη ισοτιμία των μελών.

Κατανοώ τι επιδιώκεται, κατανοώ το προσπάθησες να μας εξηγήσεις πρόεδρε αλλά να είναι γνωστό ότι ο κόσμος του κόμματος που άντεξε στα δύσκολα, δεν αντέχει αυτή την εικόνα να συμβαίνουν διάφορα και εμείς να ασχολούμαστε με κάτι που ήταν πάντα λυμένο.

Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση.

Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος.

Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου.

Κάποιες παρατηρήσεις:

1. Χρειάζεται να πορευτούμε ως Κόμμα Εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας. Έχουμε ένα Πρόγραμμα που το αδικούμε οι ίδιοι, αφού είναι πιο εύκολη η καταγγελία. Αυτό όμως κουράζει, δεν πείθει. Οι πολίτες θέλουν να αισθανθούν δυναμική αλλαγής , να αντιληφθούν ότι υπάρχει άλλος δρόμος.

2.Είναι αναγκαίο να πορευτούμε ως Κόμμα του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ . Νομίζω ότι έχουμε εγκαταλείψει τον χώρο του Κέντρου , ενώ στις ευρωεκλογές αξιοποιώντας τις απώλειες της Ν.Δ ήμασταν βάσει των exiti polls πρώτοι. Aυτό το έχουμε χάσει

3.Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα ανορθολογισμού, λαικισμού, αντισυστημισμού απέναντι στο οποίο δεν πρέπει να μένουμε αδιάφοροι. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και πρέπει να είναι η δύναμη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι σε φαινόμενα αυτά .

4. Για την διαδικασία της αμφίπλευρης διεύρυνσης όπως την έχουμε καθορίσει , το βάρος θα πρέπει να πέσει στις ζωντανές δυνάμεις της παραγωγής, της αυτοδιοίκησης , των κινημάτων και όχι σε μια ονοματολογία που τροφοδοτεί και ανησυχίες. Καλή σαν πρώτο βήμα η προσπάθεια του Κώστα Σκανδαλίδη.

Ας ξεκαθαρίσουμε όμως ότι το 90% από αυτούς δεν είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και επέστρεψαν. Ήταν σύντροφοι που ας πούμε επανεργοποιούνται.

Όσον αφορά δε το μέλλον , εγώ δεν είμαι του face control, είμαι όμως κατά να βρεθούμε προ ονομάτων στελεχών που δεν εγκατέλειψαν απλά το ΠΑΣΟΚ , αλλά αρίστευσαν στο χτύπημα του κόμματος, στον διασυρμό και την απαξίωσή του. Επομένως οι κινήσεις μας πρέπει να είναι προσεκτικές.

Και κάτι ακόμη, για εμένα το πιο σημαντικό:

Δεν μπορεί να μιλάμε για διεύρυνση αν πρώτα δεν βρούμε την χαμένη εσωτερική μας ενότητα.

Να είμαστε ειλικρινείς. Την χαμένη ψυχική μας ενότητα. Που αυτή τη στιγμή έχει διαρραγεί.

Είναι ευθύνη όλων μας. Μα πιο πολύ είναι ευθύνη δική σου, ευθύνη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.