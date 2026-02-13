Βαριές κατηγορίες για σειρά κακουργηματικών αδικημάτων αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η στάση τους αποκαλύφθηκε μετά έρευνα ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για: Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ επάγγελμα.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν για τις αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ενώπιον ανακριτή, ο οποίος από κοινού με τον αρμόδιο εισαγγελέα θα αποφασίσουν και για την ποινική τους μεταχείριση.