Πετράλωνα στο επίκεντρο ενός ασυνήθιστου περιστατικού το βράδυ της Παρασκευής (13/2/26), όταν ένα τρόλεϊ κατέληξε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, στον τοίχο πολυκατοικίας προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Κυκλώπων, όπου οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους. Πολλοί περιέγραψαν πως είδαν το τρόλεϊ να έχει «σκάσει» πάνω στο κτίριο, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν πώς συνέβη το ατύχημα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στην πρόσοψη της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς, τη στιγμή του ατυχήματος μέσα στο τρόλεϊ δεν υπήρχαν επιβάτες, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.