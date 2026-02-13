Μια γυναίκα τραυματίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από νταλίκα στον κόμβο του Γιόφυρου στο Ηράκλειο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις ρύθμισαν την κυκλοφορία, ενώ όχημα της Πυροσβεστικής βρέθηκε επίσης εκεί, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επέμβει.

Η κατάσταση της τραυματισμένης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.