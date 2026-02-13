Η κατάρρευση γέφυρας στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που συνέδεε την περιοχή με το Λαγολιό και τους Βώρους, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Το περιστατικό σημειώθηκε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιο όχημα από τη γέφυρα, γεγονός που απέτρεψε τραυματισμούς ή περαιτέρω ζημιές. Ωστόσο, η διακοπή της σύνδεσης δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων που εξυπηρετούνταν καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, η περιοχή έχει υποστεί και άλλες ζημιές από την κακοκαιρία. Η ένταση των φαινομένων και η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα υψηλές, προκαλώντας προβλήματα σε διάφορα σημεία του δήμου.

Παρά τα προβλήματα, τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως υπάρχει μια σταδιακή εκτόνωση της κακοκαιρίας, με τις αρχές να συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων.