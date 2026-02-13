Άνοιξε η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας, η οποία είχε κλείσει νωρίτερα το πρωί εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν οι πέτρες και τα χώματα από τα σκαπτικά μηχανήματα.

Λόγω του σοβαρού προβλήματος που προκλήθηκε στις μετακινήσεις, οι αστυνομικές αρχές εκτρέπουν την κυκλοφορία προς την Πρέβεζα. Οι οδηγοί έπρεπε να περάσουν από το υποθαλάσσιο τούνελ και να συνεχίσουν μέσω Λευκάδας, αξιοποιώντας το νέο τμήμα της Αμβρακίας Οδού, προκειμένου να παρακάμψουν το σημείο.

Το πρωινό κλείσιμο της Ιόνιας Οδού είχε ουσιαστικά αποκόψει την Ήπειρο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ωστόσο, ο δρόμος πλέον έχει ανοίξει και καθαρίστηκε από τις λάσπες που άφησαν πίσω τους τα φερτά υλικά της κατολίσθησης.

«Ήρθε το πυροσβεστικό όχημα για να καθαρίσει τη λάσπη από το οδόστρωμα, έτσι ώστε να μην είναι ολισθηρό το οδόστρωμα και έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα», ανέφερε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ.

Το πρόβλημα για τις μετακινήσεις των οδηγών παραμένει μεγάλο, καθώς δεν υπάρχει εναλλακτικός οδικός άξονας που να συνδέει την Ήπειρο με την υπόλοιπη Ελλάδα σε περίπτωση νέου αποκλεισμού.