Επιχειρηματική αποστολή του ΕΒΕΘ στη Σουηδία προγραμματίζεται για τις 24 έως 26 Μαΐου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Επιμελητηρίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του.

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης και την ανάπτυξη συνεργασιών με αγοραστές και εισαγωγείς που δραστηριοποιούνται στη σκανδιναβική αγορά.

Η δράση εστιάζει κυρίως στους κλάδους τροφίμων και ποτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν προϊόντα όπως σνακ, vegan και plant based επιλογές, superfoods, μέλι, μαρμελάδες και αλείμματα, ελιές και προϊόντα ελιάς, γαλακτοκομικά, delicatessen είδη, ζυμαρικά, όσπρια, ροφήματα, χυμοί και αναψυκτικά.

Το ΕΒΕΘ θα επιδοτήσει τις επιχειρήσεις-μέλη του μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, βάσει του Προγράμματος Ενίσχυσης Εξωστρέφειας Μελών ΕΒΕΘ, προσφέροντας προνομιακή τιμή συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν τη Δήλωση Συμμετοχής έως την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ στο τηλέφωνο 2310-370132 ή μέσω email στο publicrelations@ebeth.gr.