Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Το νέο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» – Οι νέες ψηφιακές δηλώσεις στο σύστημα» διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες 16:00-19:00.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργοδότες, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που ασχολούνται με θέματα εργατικής νομοθεσίας και διαχείρισης προσωπικού, με στόχο την πλήρη και έγκυρη ενημέρωσή τους για τις νέες υποχρεώσεις και διαδικασίες.

Εισηγητές είναι οι:

Αντώνης Δεσπότης, οικονομολόγος Α.Ε.Ι., απόφοιτος Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

Χαραλαμπία Γαλανοπούλου, τ. προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σ.ΕΠ.Ε.

Οι θεματικές ενότητες είναι:

– Εργατική Νομοθεσία

– Εργάνη ΙΙ – Οι Νέες Ψηφιακές Δηλώσεις στο Σύστημα

– Ψηφιακή Αναγγελία Έναρξης Εργασίας – Ουσιώδεις όροι και τρόποι αποδοχής τους

– Ψηφιακή Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης

– Τι περιλαμβάνει η νέα εφαρμογή (ενσωμάτωση πίνακα προσωπικού, τροποποιητικού αποδοχών καθώς και των στοιχείων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης)

– Ψηφιακή Αναγγελία Λύσης / Λήξης Σύμβασης Εργασίας

– Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας (ενσωμάτωση Εντύπου Ε8 για την υπερωρία)

– Δήλωση της κανονικής ετήσιας άδειας στο Εργάνη ΙΙ

– Πότε υποβάλλονται τροποποιήσεις, διορθώσεις ή ανακλήσεις

– Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Εργάνη ΙΙ

– Μεταβατικές διατάξεις

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με διάλογο και απαντήσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων.